Reacția Germaniei după ce a fost acuzată de Rusia că sprijină Ucraina din spirit revanşard

Johann Wadephul
Johann Wadephul. Foto: Profimedia
Rusia amenință Germania

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins marţi acuzaţiile Moscovei potrivit cărora sprijinul Berlinului pentru Ucraina ar fi motivat de un spirit revanşard. Oficialul german a calificat afirmațiile drept o încercare a Rusiei de a distrage atenţia de la propriile acţiuni.

Rusia a declarat anterior că politica externă a Germaniei faţă de Ucraina este modelată de fantezii de răzbunare, acuzând Berlinul că este obsedat de reglarea unor conturi istorice, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Într-un comunicat emis după conferinţa de presă de la începutul anului a şefului diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, ministerul de externe rus a declarat că sprijinul necondiţionat al Germaniei pentru Ucraina face parte din ceea ce a calificat drept o „agendă revanşardă”.

În cadrul unei întâlniri cu ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters, în Golful Insulelor (Bay of Islands) din Insula de Nord a Noii Zeelande, Johann Wadephul a afirmat marţi că prin aceste acuzaţii Rusia încearcă să distragă atenţia de la ceea ce face ea astăzi.

Germania, a spus Wadephul, nu a avut dificultăţi în a-şi înfrunta propriul trecut, recunoscând rolul Uniunii Sovietice în înfrângerea regimului nazist - împreună cu aliaţii occidentali - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În acest context, şeful diplomaţiei germane a spus că printre victimele agresiunii naziste au fost şi ucrainenii, precum şi alte popoare din fosta URSS, adăugând că această realitate istorică nu a fost contestată de Germania.

Cu toate acestea, Berlinul nu va accepta încercările de a reduce la tăcere criticile la adresa acţiunilor actuale ale Rusiei, a afirmat Johann Wadephul, subliniind că Germania va continua să denunţe ferm ceea ce el a calificat drept „comportamentul criminal al Rusiei”.

Rusia amenință Germania

Moscova a avertizat în repetate rânduri împotriva desfăşurării unor trupe germane în Ucraina după un eventual acord de pace.

Ministerul de externe rus a criticat, de asemenea, faptul că, la 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, armele germane sunt din nou folosite masiv pentru a ţinti teritoriul Rusiei.

Forţe armate germane deja staţionează în Lituania, se arată în comunicatul MAE rus. Dacă Berlinul ar încerca să facă acelaşi lucru şi în Ucraina, soldaţii germani vor deveni „ţinte legitime” pentru armata Rusiei, susţine diplomaţia Moscovei, referindu-se la discuţia despre participarea Germaniei la o forţă internaţională de securitate după sfârşitul războiului în Ucraina.

În acest sens, Wadephul a legat orice posibilă desfăşurare de trupe germane pentru a ajuta la asigurarea implementării unui viitor acord de pace în Ucraina de condiţiile de securitate de după încheierea ostilităţilor. Un potenţial acord ar include dispoziţii privind posibilitatea staţionării forţelor străine pe teritoriul ucrainean şi sub ce formă.

Germania acţionează constructiv pentru a pune capăt războiului în Ucraina, a declarat Wadephul, adăugând că, deocamdată, comportamentul Rusiei nu poate fi descris decât ca unul distructiv.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat acum aproape patru ani declanşarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, susţinând că securitatea ţării sale era ameninţată de ambiţiile NATO în ţara vecină.

Pentru a pune capăt ostilităţilor, Moscova cere Ucrainei nu doar să renunţe la aderarea la NATO, ci şi să facă concesii teritoriale semnificative, notează dpa.

