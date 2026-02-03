Live TV

Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din cauza interdicției privind importurile de gaze rusești

Data publicării:
Péter Szijjártó, ministr zahraničí, politik
Péter Szijjártó Foto Profimedia
Din articol
Procesul ar putea dura între un an și jumătate și doi ani

Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg pentru a anula regulamentul REPowerEU care interzice importurile de energie din Rusia. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat decizia, potrivit DW.

Potrivit ministrului de Externe, Budapesta solicită abrogarea regulamentului, deoarece consideră că acesta a fost adoptat cu încălcarea legislației UE. Szijjártó a publicat această declarație pe platforma de socializare X.

Ministrul a numit trei argumente principale ale părții maghiare.

„Încetarea importurilor de energie este posibilă doar în baza unor sancțiuni care trebuie adoptate în unanimitate de toate statele membre ale UE”, a declarat Péter Szijjártó. El a susținut că regulamentul REPowerEU a fost adoptat „sub pretextul unei măsuri de politică comercială”.

„În al doilea rând, tratatele UE prevăd în mod clar că fiecare stat membru decide independent cu privire la alegerea surselor și a furnizorilor de energie”, a adăugat Szijjártó.

„În al treilea rând, principiul solidarității energetice obligă Uniunea Europeană să asigure securitatea aprovizionării cu energie a tuturor statelor membre”, a clarificat ministrul de Externe. În cazul Ungariei, a declarat Szijjártó, acest principiu a fost încălcat deoarece alternativele la aprovizionarea cu energie din Rusia sunt mai scumpe și mai puțin fiabile, ceea ce împiedică familiile maghiare să mențină prețuri scăzute la utilități, a afirmat ministrul.

Procesul ar putea dura între un an și jumătate și doi ani

Ministrul de Externe a menționat că procesul ar putea dura între un an și jumătate și doi ani. De asemenea, și-a exprimat încrederea că partidul Fidesz-Uniunea Civică Maghiară, condus de premierul Viktor Orbán, va câștiga alegerile parlamentare din 12 aprilie și va încheia cazul.

Pe 27 ianuarie, prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat că Bratislava va coopera cu Budapesta și va contesta, de asemenea, decizia UE.

Reamintim că Uniunea Europeană a decis anterior să interzică complet importurile de gaze din Rusia până la 1 noiembrie 2027. Ungaria și Slovacia s-au opus ruperii legăturilor energetice cu Rusia. Cu toate acestea, decizia a fost adoptată cu majoritate calificată, înlăturând obiecțiile Budapestei și Bratislavei.

Furnizarea de gaze naturale lichefiate urmează să fie oprită până la sfârșitul anului 2026, iar furnizarea prin conducte până la 30 septembrie 2027. Cu toate acestea, acest termen limită poate fi prelungit până la 1 noiembrie 2027, dacă țările UE întâmpină dificultăți în aprovizionarea instalațiilor de stocare a gazelor. De asemenea, este prevăzută o interdicție privind noile contracte de gaze cu Rusia, care va intra în vigoare la șase săptămâni de la adoptarea legii relevante.

REPowerEU este un plan al Comisiei Europene, elaborat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, care își propune să elimine complet combustibilii fosili ruși până în 2030.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CEO Facebook Mark Zuckerberg cu mâna la gură
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Oslo 20260202. Prime Minister Jonas Gahr Støre meets the press during a security conference on transatlantic partners and comments on Mette-Marit's and Jagland's relationship with Epstein. The Norwegian Atlantic Committee is organizing a security conferen
Prințesa moștenitoare a luat decizii greșite privind legăturile cu Epstein, afirmă premierul Norvegiei. Fiul ei, arestat din nou
Lennox Gardens
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
viktor orban
Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban acuză că Bruxelles-ul „cooperează în secret cu Kievul” împotriva Ungariei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”