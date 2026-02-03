Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din cauza interdicției privind importurile de gaze rusești

Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg pentru a anula regulamentul REPowerEU care interzice importurile de energie din Rusia. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat decizia, potrivit DW.

Potrivit ministrului de Externe, Budapesta solicită abrogarea regulamentului, deoarece consideră că acesta a fost adoptat cu încălcarea legislației UE. Szijjártó a publicat această declarație pe platforma de socializare X.

Ministrul a numit trei argumente principale ale părții maghiare.

„Încetarea importurilor de energie este posibilă doar în baza unor sancțiuni care trebuie adoptate în unanimitate de toate statele membre ale UE”, a declarat Péter Szijjártó. El a susținut că regulamentul REPowerEU a fost adoptat „sub pretextul unei măsuri de politică comercială”.

„În al doilea rând, tratatele UE prevăd în mod clar că fiecare stat membru decide independent cu privire la alegerea surselor și a furnizorilor de energie”, a adăugat Szijjártó.

„În al treilea rând, principiul solidarității energetice obligă Uniunea Europeană să asigure securitatea aprovizionării cu energie a tuturor statelor membre”, a clarificat ministrul de Externe. În cazul Ungariei, a declarat Szijjártó, acest principiu a fost încălcat deoarece alternativele la aprovizionarea cu energie din Rusia sunt mai scumpe și mai puțin fiabile, ceea ce împiedică familiile maghiare să mențină prețuri scăzute la utilități, a afirmat ministrul.

Procesul ar putea dura între un an și jumătate și doi ani

Ministrul de Externe a menționat că procesul ar putea dura între un an și jumătate și doi ani. De asemenea, și-a exprimat încrederea că partidul Fidesz-Uniunea Civică Maghiară, condus de premierul Viktor Orbán, va câștiga alegerile parlamentare din 12 aprilie și va încheia cazul.

Pe 27 ianuarie, prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat că Bratislava va coopera cu Budapesta și va contesta, de asemenea, decizia UE.

Reamintim că Uniunea Europeană a decis anterior să interzică complet importurile de gaze din Rusia până la 1 noiembrie 2027. Ungaria și Slovacia s-au opus ruperii legăturilor energetice cu Rusia. Cu toate acestea, decizia a fost adoptată cu majoritate calificată, înlăturând obiecțiile Budapestei și Bratislavei.

Furnizarea de gaze naturale lichefiate urmează să fie oprită până la sfârșitul anului 2026, iar furnizarea prin conducte până la 30 septembrie 2027. Cu toate acestea, acest termen limită poate fi prelungit până la 1 noiembrie 2027, dacă țările UE întâmpină dificultăți în aprovizionarea instalațiilor de stocare a gazelor. De asemenea, este prevăzută o interdicție privind noile contracte de gaze cu Rusia, care va intra în vigoare la șase săptămâni de la adoptarea legii relevante.

REPowerEU este un plan al Comisiei Europene, elaborat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, care își propune să elimine complet combustibilii fosili ruși până în 2030.

Editor : M.C