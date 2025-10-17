Live TV

Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce alte măsuri vor fi luate

Comitetul pentru Situații de Urgență al Capitalei discută noi măsuri după explozia din Rahova

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunțat că toți cei afectați de explozia din Rahova vor avea cazarea asigurată și „vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare”. El a mai precizat că a convocat, astăzi de la ora 14.00, o ședință a Consiliului Genenral pentru a aprobat un proiect care prevede acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor afectate de explozia din Rahova.

„Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori, tocmai pentru a pune la punct necesitățile și a vedea disponibilitățile. Primăria Capitalei va convoca o ședință de Consiliu General de urgență astăzi, la ora 14:00 ,pentru a adopta acele modificări și reglementări, ca să putem pune la dispoziție orice au nevoie aceste familii”, a explicat Stelian Bujduveanu, vineri, într-o declarație susținută în zona din Rahova unde a avut loc explozia.

Primarul interimar al Capitalei a adăugat că „în acest moment, șina de tramvai din spatele nostru și tensiunea a fost dezafectată pentru a putea face loc utilajelor de intervenție”.

„Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranță imobilul, pentru că trebuie intervenit la el pentru a nu avea pagube ulterioare. Vom asigura cazare. Din acest moment, după decizia Comitetul Situațiilor de Urgență, Primăria Capitalei, împreună cu Primăria Sectorului 5 vor pune la dispoziție locuințe pentru persoanele respective”, a completat el.

Întrebat dacă a discutat cu cei de la Distrigaz despre verificările pe care le-au făcut la blocul respectiv, în contextul în care mai mulți locatari au spus că încă mirosea a gaz înaintea deflagrației, Stelian Bujduveanu a răspuns: „Aceleași informații pe care vi le-a spus și domnul Arafat, aceeași informație o avem și noi”.

El a adăugat că nu a fost raportat niciun incident la nivel de termoficare al imobilului respectiv.

„Referitor la ce m-ați întrebat mai devreme, raportat la căldura din această zonă nu s-a raportat niciun incident la nivel de termoficare. Blocul era alimentat, la fel ca toate blocurile din zonă, cu apă caldă și căldură. Deci nu are nicio implicație în acest caz”, a mai spus Bujduveanu.

Chestionat dacă după verificările de ieri din bloc, problema cu scurgerea de gaze, a fost repornit gazul sau gazul în continuare era oprit și astăzi, edilul interimar a replicat: „Nu avem aceste informații în acest moment”.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Capitalei discută noi măsuri după explozia din Rahova

De asemenea, o ședință extraordinară a Comitetului Municipal la Centrul Municipal pentru Situații de Urgență va avea loc la 12.30, la care va participa primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu.

Pe ordinea de zi se află analizarea și gestionarea situației de urgență generate de explozia produsă într-un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei nr. 317, mai anunță Primăria Capitalei.

La reuniune participă reprezentanți ai Primăriei Sectorului 5, ISU București–Ilfov, Poliției Capitalei, SABIF, ASSMB și DGASMB.

La ora 13.30, primarul interimar general va fi prezent la la Ministerul Afacerilor Interne, pe aceeași temă.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că „blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total. Acesta a precizat că zona va rămâne închisă.

