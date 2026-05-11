Angajatorii bulgari, nemulțumiți că sărbătorile legale din weekend sunt recuperate. Ei invocă pierderi de milioane de euro

Organizația angajatorilor din Bulgaria, Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB), a adoptat o poziție fermă împotriva practicii actuale de prelungire a sărbătorilor legale atunci când acestea cad în weekend, susținând că acest sistem generează pierderi economice semnificative și ar trebui revizuit. Aceștia invocă pierderi economice de milioane de euro și cer o schimbare a legislației. O propunere în acest sens fusese prezentată de partidul Bulgaria Democratică, dar a fost respinsă.

Bulgaria are 12 zile de sărbători legale în 2026, toate fiind zile nelucrătoare conform legii, potrivit Novinite.

Ar urma să fie adăugate încă trei zile suplimentare libere: 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie, pentru a compensa Ziua Culturii Bulgare (24 mai), Ziua Unificării Bulgariei (6 septembrie) și Sfântul Ștefan (27 decembrie), zile care cad în weekend, relatează presa locală.

Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria susține că fiecare zi nelucrătoare suplimentară costă economia țării între 90 și 120 de milioane de euro.

Reprezentanții acesteia sunt de părere că ar trebui abandonat sistemul introdus în 2017, prin care sărbătorile legale care cad în weekend sunt compensate cu zile libere în cursul săptămânii (de obicei lunea sau vinerea).

Deși recunoaște că prelungirea sărbătorilor poate fi benefică pentru turism, organizația a subliniat că acest sector reprezintă aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei. În schimb, industria reprezintă aproximativ 27–28%, ceea ce, potrivit angajatorilor, face ca impactul zilelor suplimentare nelucrătoare să fie mai semnificativ pentru economia în ansamblu.

O propunere legislativă similară fusese introdusă anterior de partidul Bulgaria Democratică (DSB) în fosta Adunare Națională. Aceasta sugera eliminarea practicii de compensare a zilelor de luni libere atunci când sărbătorile cad în weekend, invocând îngrijorări legate de deficitele bugetare și cheltuielile publice. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă în cadrul discuțiilor în format tripartit, lăsând sistemul actual neschimbat.

