Frații care îl așteaptă pe Moș Crăciun: Mănâncă dintr-o pâine două zile și locuiesc cu bunica într-o garsonieră de 16 mp

Alex, Maria și Rebeca sunt trei frați care au uitat cum e să îi scrie lui Moș Crăciun. De 8 ani, împart 16 metri pătrați cu bunica lor paternă. Au fost lăsați în grija bătrânei care, din cauza bolii, cu greu se mai poate deplasa. Trăiesc toți din pensia bunicii, care este atât de mică, încât le ajunge de cele mai multe ori doar să plătească întreținerea și lumina. Sunt zile în care abia au ce mânca, dar asta nu îi împiedică pe copii să meargă la şcoală şi să obțină rezultate bune.

Alex are 14 ani şi este fratele mai mare al Mariei și Rebecăi. Împodobește perdeaua, pentru că de Crăciun nu vor avea nici măcar o creangă de brad. Prețul ei depășește bugetul lor pentru hrana zilnică.

Rodica Chiriac, bunica copiilor: Dintr-o pâine mâncăm două zile, iar dintr-un kilogram de cartofi facem o ciorbă de cartofi, mai facem o tocăniţă. Cam trei, patru zile ne ajung două kilograme de cartofi.

Astăzi au în meniu câteva cornuri primite de la școală și o cutie cu pateu. Dar nu se plâng. Nu se plâng nici de faptul că trăiesc toți patru într-o garsonieră minusculă. Aici dorm, se spală, mănâncă și își fac temele.

Cei trei frați și bunica lor locuiesc într-o garsonieră de 16 metri pătrați

Reporter: Când ai nevoie de ajutor la teme, la cine apelezi?

Maria, elevă în clasa a IV-a: La mamaie, şi dacă nu, mai sunt Alex şi Rebeca, apelez la mamaie.

Reporter: Ştii că acum vine Moş Crăciun?

Maria: Dacă vine, vine.

Reporter: Când a venit ultima dată?

Maria: Nu ştiu.

Moș Crăciun pare că le-a uitat până și adresa.

Reporter: Scrisoare lui Moş Crăciun i-ai scris?

Rebeca, elevă în clasa a V-a: Nu.

Reporter: Păi, de ce?

Rebeca: Pentru că am făcut scrisoarea la şcoală anul ăsta şi i-am dat-o doamnei diriginte.

Reporter: Şi ce ai scris în ea?

Rebeca: Am uitat să scriu. Am dat-o aşa goală... Trebuia să merg la stomatolog.

Reporter: Sau poate că îţi era frică că nu o să vină?

Rebeca: Poate.

Consideră că Moș Crăciun a venit deja la ei - au căldură și apă caldă după şapte ani.

Rodica Chiriac: Am băgat centrala termică. Îi dăm drumul dimineaţa, câteva ore... două ore, seara înainte de culcare două ore, ca să ne culcăm în căldură.

Chiar dacă se tem că nici anul acesta Moş Crăciun nu va veni pe la ei, Maria şi Alex îşi doresc câte o bicicletă, iar Rebeca un smartphone. Pe lângă aceste lucruri, copiii au nevoie de haine, încălţăminte, rechizite şi mâncare. Pentru ei orice ajutor înseamnă enorm, oricât de mic ar fi.

Dacă doriți să ajutați, donații se pot face în contul deschis pe numele bunicii:

Rodica Chiriac

RO 11 BRMA 0999100066610963

Editor web: Liviu Cojan