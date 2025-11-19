Live TV

Un grup neonazist rus a lansat un concurs foto cu imagini ale prizonierilor de război ucraineni executați

Data publicării:
Rusich
Mercenari Rusich în Moscova. Foto: Profimedia
Din articol
Un istoric de brutalitate extremă

Un grup paramilitar neonazist rus a lansat un concurs foto prin care încurajează adepții să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie TVP World.

Grupul de sabotaj, asalt și recunoaștere „Rusich” a anunțat concursul pe canalul său Telegram săptămâna trecută, oferind recompense în criptomonede participanților care trimit fotografii cu prizonieri ucraineni uciși de grup, potrivit mass-media ucraineană United 24.

„Primele trei persoane care trimit fotografii cu prizonieri de război eliminați vor primi o recompensă în criptomonede de la DShRG Rusich”, se arată în postare.

„Trimiteți fotografiile în mod anonim și noi le vom publica cu siguranță”, se adaugă în postare.

Grupul a publicat, de asemenea, o imagine neverificată care ar înfățișa un militant Rusich stând deasupra cadavrelor a trei soldați ucraineni executați.

„Așa pozează pentru fotografi o armată de învingători, nu de învinși”, se arată în descrierea de sub fotografie.

Mercenari Rusich
„Așa pozează pentru fotografi o armată de învingători, nu de învinși”, se arată în descrierea de sub fotografie. Foto: Profimedia

Un istoric de brutalitate extremă

Rusich, o formațiune de extremă dreapta cu legături raportate cu grupul Wagner, aliniat Kremlinului, a luptat alături de forțele ruse în Ucraina atât înainte, cât și după invazia pe scară largă din 2022.

Grupul a participat, de asemenea, la operațiuni în Siria în sprijinul regimului lui Bashar al-Assad.

Se crede că organizația menține cel puțin două unități de luptă și operează o bază de antrenament lângă Sankt Petersburg pentru noii recruți.

Mai mulți membri ai Rusich au fost sancționați de guvernele occidentale pentru activități extremiste și acte de brutalitate documentate.

Grupul a câștigat notorietate pentru brutalitatea sa, postând anterior fotografii cu soldați ucraineni decapitați și susținând deschis torturarea și executarea prizonierilor de război.

În 2023, unul dintre liderii Rusich, Ian Petrovski (cunoscut și sub numele de Voislav Torden), a fost arestat la un aeroport din Finlanda și ulterior condamnat la închisoare pe viață pentru rolul său în uciderea a 22 de soldați ucraineni în timpul luptelor din estul Ucrainei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
piata rosie din moscova
4
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
Jandarmi bun
5
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă
Digi Sport
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui...
sediul onu din NY
MAE: România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute...
profimedia-1053021992
Planul Ucrainei de a construi o nouă forță aeriană masivă cu avioane...
Servicii medicale gratuite la care au acces toți românii. Foto Getty Images
Analize și servicii medicale gratuite la care toți românii pot avea...
Ultimele știri
Armele fabricate în UE alimentează crimele de război din Sudan: avertismentul unui trimis special
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trenuri avariate in polonia de o exploie pe calea ferata
Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru?
Ihor Prokopchuk
Ambasadorul Ucrainei la București denunță manipulări privind reforma educației. Ce spune despre drepturile minorităților
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după luni de restricții impuse de Pentagon
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
nava militara rusa din flota marii negre
Ministrul german al Apărării spune că Rusiei îi e teamă să navigheze în Marea Baltică: „E conștientă de ceea ce se întâmplă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu fața brăzdată de plâns și un dosar suspect! Imagini în premieră...
Fanatik.ro
Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive. Oamenii i-au admirat curajul
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
La ce oră intră pensia în cont, în funcție de bancă. Unele virează banii de la 6 dimineața, altele abia după...
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt?
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos