Un grup neonazist rus a lansat un concurs foto cu imagini ale prizonierilor de război ucraineni executați

Un grup paramilitar neonazist rus a lansat un concurs foto prin care încurajează adepții să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie TVP World.

Grupul de sabotaj, asalt și recunoaștere „Rusich” a anunțat concursul pe canalul său Telegram săptămâna trecută, oferind recompense în criptomonede participanților care trimit fotografii cu prizonieri ucraineni uciși de grup, potrivit mass-media ucraineană United 24.

„Primele trei persoane care trimit fotografii cu prizonieri de război eliminați vor primi o recompensă în criptomonede de la DShRG Rusich”, se arată în postare.

„Trimiteți fotografiile în mod anonim și noi le vom publica cu siguranță”, se adaugă în postare.

Grupul a publicat, de asemenea, o imagine neverificată care ar înfățișa un militant Rusich stând deasupra cadavrelor a trei soldați ucraineni executați.

„Așa pozează pentru fotografi o armată de învingători, nu de învinși”, se arată în descrierea de sub fotografie.

„Așa pozează pentru fotografi o armată de învingători, nu de învinși”, se arată în descrierea de sub fotografie. Foto: Profimedia

Un istoric de brutalitate extremă

Rusich, o formațiune de extremă dreapta cu legături raportate cu grupul Wagner, aliniat Kremlinului, a luptat alături de forțele ruse în Ucraina atât înainte, cât și după invazia pe scară largă din 2022.

Grupul a participat, de asemenea, la operațiuni în Siria în sprijinul regimului lui Bashar al-Assad.

Se crede că organizația menține cel puțin două unități de luptă și operează o bază de antrenament lângă Sankt Petersburg pentru noii recruți.

Mai mulți membri ai Rusich au fost sancționați de guvernele occidentale pentru activități extremiste și acte de brutalitate documentate.

Grupul a câștigat notorietate pentru brutalitatea sa, postând anterior fotografii cu soldați ucraineni decapitați și susținând deschis torturarea și executarea prizonierilor de război.

În 2023, unul dintre liderii Rusich, Ian Petrovski (cunoscut și sub numele de Voislav Torden), a fost arestat la un aeroport din Finlanda și ulterior condamnat la închisoare pe viață pentru rolul său în uciderea a 22 de soldați ucraineni în timpul luptelor din estul Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard