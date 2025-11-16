Live TV

Leonidele 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii noiembrie. În ce noapte se vor vedea cele mai multe „stele căzătoare”

Data publicării:
Leonidele reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de pe cer din luna noiembrie. Ploaia de meteori poate fi observată în perioada 6 - 30 noiembrie, iar punctul maxim de activitate este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 20:00.

Fenomenul se distinge de alte evenimente cosmice prin viteza mare a meteoriților, care generează pe cer dungi luminoase ce pot fi observate cu ochiul liber.

Leonidele ating punctul maxim în noaptea de 17 spre 18 noiembrie

„Spectacolul ceresc al Leonidelor se desfășoară între 6 și 30 noiembrie, însă punctul de interes rămâne în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, la ora 20:00, când roiul de meteori atinge vârful de activitate. Deși Leonidele au rămas în istorie pentru furtunile spectaculoase de meteori, ediția din acest an se anunță una liniștită, cu aproximativ 10-15 meteori pe oră în condiții bune de vizibilitate.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Ce sunt și cum se formează Leonidele

„Leonidele sunt un ansamblu de meteori, cunoscuți și sub denumirea de „stele căzătoare”. Acestea apar atunci când fragmente mici de cometă sau asteroid, de maxim câțiva centimetri, pătrund cu viteză mare în atmosfera Pământului. La contactul cu aerul, particulele se încălzesc, iar aerul din jurul lor emite lumină, formând dâre strălucitoare pe cer. Când în atmosferă intră un obiect mai mare, se produce un meteor foarte strălucitor, numit „bolid”.

Leonidele provin din materialul lăsat de cometa 55P/Tempel-Tuttle, descoperită în anul 1865. Deși această cometă nu trece mereu aproape de Pământ, particulele desprinse din coada sa rămân pe orbită, iar când planeta noastră întâlnește aceste fâșii de praf cosmic, ele pătrund în atmosferă și creează spectacolul luminos al Leonidelor.’’, a precizat Adrian Șonka

De unde provine numele de „Leonide”?

„Denumirea fenomenului astronomic provine de la constelația Leul (în latină „Leo”), în direcția căreia vin meteori. În nopțile din jurul vârfului de activitate a fenomenului astronomic, dârele luminoase se împrăștie dintr-un punct aflat lângă Regulus, cea mai strălucitoare stea din Leu. Acest punct de pe cer, numit „radiant”, este doar un efect vizual produs de unghiul cu care particulele intră în atmosfera Pământului.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Cel mai bun loc de unde poți observa ploaie de stele

„Leonidele, ca orice fenomen astronomic, pot fi observate cel mai bine din locuri unde cerul este clar și lipsit de poluare luminoasă. Cei care se află în zone rurale, la munte sau chiar la periferia orașelor pot observa până la 20 de meteori pe oră, în timp ce în orașe, din cauza luminii artificiale, fenomenul devine mai greu de observat.

Pentru a observa meteorii luminoși, nu sunt necesare instrumente speciale. Este indicat să privim cerul pentru cel puțin o oră, deoarece cu cât observăm mai mult, cu atât sunt șanse mai mari să vedem mai mulți meteori.”, conchide Adrian Șonka

