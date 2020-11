Guvernul ia în calcul limitarea deplasărilor pe timp de noapte. Masca, obligatorie de la o incidență de 1,5 cazuri la mia de locuitori

Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, după întâlnirea cu prefecții, că va propune în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) ca masca să fie purtată în spații deschise, în toate județele care înregistrează un indice de noi cazuri de COVID-19 de peste 1,5 îmbolnăviri la mia de locuitori. De asemenea, Guvernul ia în calcul ca deplasările să fie limitate pe timp de noapte.

"Va fi un proiect de hotărâre a CNSU în care vom actualiza lista țărilor și vom propune introducerea portului măștii în spații deschise în toate județele. Nu se va mai face diferențierea pe localități, ci pur și simplu vom introduce obligația portului măștii în județele care depășesc rata de infectare de 1,5 la mie", a declarat Ludovic Orban.

"În cadrul deciziei de carantinare, există posibilitatea ca în interiorul localității să se instituie și această măsură. Procedura este la propunerea DSP și a Comitetului Județean prin hotărârea comandantului acțiunii. În localitățile cu nivel ridicat de răspândire, mai ales unde se instituie carantina, pe lângă limitarea circulație în localitate și între localitățile respective, în interiorul localității se pot dispune o serie de măsuri, cum ar fi și măsura de a limita deplasările pe timpul nopții, să spunem între ora 22.00 și ora 06.00, dar aceste chestiuni trebuie analizate de CJSU", a mai precizat Orban.

El a confirmat că există discuții în privința restricționării accesului în parcuri pe timpul nopții.

Prim-ministrul a spus că în videoconferința cu prefecţii şi celelalte instituţii de la nivel judeţean implicate în lupta anti COVID a cerut "o mai bună organizare a interacţiunii cu publicul" la nivelul fiecărei Direcţii de Sănătate Publică.



"Luarea mai fermă a deciziilor legate de instituirea carantinei în localităţi cu o depăşire semnificativă a indicelui de 3 la mie", a completat Orban, potrivit Agerpres.



De asemenea, a spus premierul, discuţiile au vizat implementarea unor măsuri care au fost decise la prelungirea stării de alertă.



"Accentul pus pe telemuncă sau muncă la domiciliu, astfel încât să reducem aglomeraţiile din transportul public. De asemenea, am solicitat prefecţilor, împreună cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă, să discute cu agenţii economici, în special cu marii angajatori, astfel încât să asigure decalarea programului de începere, pentru a reduce aglomeraţia de pe mijloacele de transport prin începerea la ora 8.00, la ora 9.00, la ora 10.00, la ore diferite, astfel încât fluxurile pe mijloacele de transport să fie împărţite pe mai multe intervale orare, acest lucru putându-se realiza prin ceea ce am hotărât deja, în HG privind prelungirea stării de alertă, şi anume instituirea programului de lucru diferenţiat pentru diferite categorii de angajaţii ", a declarat Orban.



Şeful Executivului a precizat că a solicitat în mod expres Poliţiei de Circulaţie şi ISCTR să intensifice controalele, în special referitor la transportul interjudeţean şi cel intrajudeţean, acolo unde există semnale că nu se respectă măsurile de protecţie sanitară de către anumite firme.



"De asemenea, am solicitat prefecţilor să comunice cu primarii pentru impunerea unor decizii legate de autorizaţiile de funcţionare pentru acele activităţi economice în care nu se respectă măsurile de protecţie sanitară. Autorizaţiile de funcţionare sunt emise de primării şi primăriile au capacitatea de a putea suspenda o perioadă de timp autorizaţiile acolo unde nu se respectă în mod evident măsurile de protecţie sanitară", a declarat Orban.

Editor : Alexandru Costea