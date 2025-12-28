Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor. Autoritățile au emis și un un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

ACTUALIZARE 14:01: Ana Covașniuc, purtător de cuvânt al ISU București, a explicat la Digi24 că pompierii intervin și din exterior, dar și din interior și că există riscul degajării incendiului din cauza materialele combustibile amplasate în exteriorul depozitului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare. Incendiul se manifestă cu degajări foarte mari de fum și cu sarcină termică mare, astfel intervenția este una defensivă și se acționează circular. Pentru gestionarea situației au fost alertate 16 autospeciale de stingere, una de descarcerare, două de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială pentru transport roboți și trei ambulanțe SMURD. Incendiul se manifestă în interior și la jumătatea acestuia, pe o suprafață de 800 de mp. În interior sunt depozitat materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. A fost emis un mesaj RO-Alert și este de menționat că în exterior sunt amplasate materiale combustibile, există pericol de extindere al incendiului. S-au realizat deschideri și se realizează și accesul în interior. Se intervine și din exterior și din interior”, a explicat aceasta.

ACTUALIZARE 13:57 Misiunea pompierilor este una extrem de dificilă și este departe de a se încheia. Sunt în continuare foarte multe focare, iar problema este că salvatorii nu pot să intre în clădire, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă să stingă incendiul de la înălțime, folosesc autoscări. În același timp, sunt echipaje în jurul acestui depozit și încearcă să stingă aceste aceste focare treptat, în așa fel încât să scadă nivelul pericolului.

Folosesc inclusiv roboți controlați de la distanță. Este mult prea periculos pentru pompieri să intre în acest depozit, în care se află foarte multe materiale inflamabile, materiale medicale, iar o altă problemă imensă este că în apropiere există și un alt depozit în care se află materiale combustibile.

O veste bună este însă că până acum nu sunt informații despre victime, despre persoane care să fi fost surprinse de foc.

ACTUALIZARE 13:45: Șeful Gărzii Naționale de Mediu a explicat la Digi24 că momentan nu există date concrete în ceea ce privește poluarea după incendiul din sectorul 6. Acestea putând fi analizate începând cu orele viitoare.

„În momentul de față avem un incendiu la depozit de aproximativ 1.000 de mp. Un depozit de materiale plastice. Avem mai multe autospeciale, roboți și inclusiv echipaje de descarcerare. În ceea ce privește poluarea, în momentul de față, nu relevă probleme deosebite, însă importante sunte datele după ora 13:00. Garda Națională de Mediu este acolo, așteptăm să se securizeze perimetrul, organele de intervenție să își desfășoare activitățile că după să putem inspecta. Vom face informațiile publice”, a explicat Andrei Corlan.

Știrea inițială: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, au anunțat pompierii.

Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. În interior se află mai multe materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. Autoritățile au realizat un dispozitiv circulat de intervenție pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost trimise 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

De asemenea, a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii aflați în zonă: „Incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit - zona Bd. Ilia Maniu. Ocoliți/ evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesaj.

Editor : A.R.