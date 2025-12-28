Live TV

News Alert Incendiu puternic în Capitală. Arde un depozit cu materiale sanitare din sectorul 6, misiune dificilă pentru pompieri

Data actualizării: Data publicării:
incendiu

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor. Autoritățile au emis și un un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

ACTUALIZARE 14:01: Ana Covașniuc, purtător de cuvânt al ISU București, a explicat la Digi24 că pompierii intervin și din exterior, dar și din interior și că există riscul degajării incendiului din cauza materialele combustibile amplasate în exteriorul depozitului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare. Incendiul se manifestă cu degajări foarte mari de fum și cu sarcină termică mare, astfel intervenția este una defensivă și se acționează circular. Pentru gestionarea situației au fost alertate 16 autospeciale de stingere, una de descarcerare, două de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială pentru transport roboți și trei ambulanțe SMURD. Incendiul se manifestă în interior și la jumătatea acestuia, pe o suprafață de 800 de mp. În interior sunt depozitat materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. A fost emis un mesaj RO-Alert și este de menționat că în exterior sunt amplasate materiale combustibile, există pericol de extindere al incendiului. S-au realizat deschideri și se realizează și accesul în interior. Se intervine și din exterior și din interior”, a explicat aceasta.

ACTUALIZARE 13:57 Misiunea pompierilor este una extrem de dificilă și este departe de a se încheia. Sunt în continuare foarte multe focare, iar problema este că salvatorii nu pot să intre în clădire, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă să stingă incendiul de la înălțime, folosesc autoscări. În același timp, sunt echipaje în jurul acestui depozit și încearcă să stingă aceste aceste focare treptat, în așa fel încât să scadă nivelul pericolului.

Folosesc inclusiv roboți controlați de la distanță. Este mult prea periculos pentru pompieri să intre în acest depozit, în care se află foarte multe materiale inflamabile, materiale medicale, iar o altă problemă imensă este că în apropiere există și un alt depozit în care se află materiale combustibile.

O veste bună este însă că până acum nu sunt informații despre victime, despre persoane care să fi fost surprinse de foc.

ACTUALIZARE 13:45: Șeful Gărzii Naționale de Mediu a explicat la Digi24 că momentan nu există date concrete în ceea ce privește poluarea după incendiul din sectorul 6. Acestea putând fi analizate începând cu orele viitoare.

„În momentul de față avem un incendiu la depozit de aproximativ 1.000 de mp. Un depozit de materiale plastice. Avem mai multe autospeciale, roboți și inclusiv echipaje de descarcerare. În ceea ce privește poluarea, în momentul de față, nu relevă probleme deosebite, însă importante sunte datele după ora 13:00. Garda Națională de Mediu este acolo, așteptăm să se securizeze perimetrul, organele de intervenție să își desfășoare activitățile că după să putem inspecta. Vom face informațiile publice”, a explicat Andrei Corlan.

Știrea inițială: Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, au anunțat pompierii.

Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. În interior se află mai multe materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. Autoritățile au realizat un dispozitiv circulat de intervenție pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost trimise 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

De asemenea, a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii aflați în zonă: „Incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit - zona Bd. Ilia Maniu. Ocoliți/ evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesaj.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Russia Ukraine War
4
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gas Dispute Threat To UK Power Supplies
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni
masina incendiu
Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați
incendou stânești comuna lunca botosani
Două case au fost distruse de incendii în județul Botoșani: nu sunt victime. Într-unul dintre cazuri cauza a fost coșul de fum neizolat
pompieri 112
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați
pompieri care sting incendiul de la ferma dacilor
Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de Crăciun, au fost trimişi în judecată. Care sunt concluziile procurorilor
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Judecătorii CCR decid acum ce se întâmplă cu pensiile speciale. Ce...
brigitte bardot
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. A părăsit lumea cinematografiei...
Trump Zelenski
Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința...
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu...
Ultimele știri
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”
Temeri legate de inflație și dezinformare rusească, în prag de An Nou, când Bulgaria trece la euro
Vântul puternic face ravagii în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ion Drăgan. Ce gest au făcut colegii pentru el, în semn de 'adio!'...
Fanatik.ro
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Când trebuie să despodobești bradul de Crăciun. Ziua care, potrivit tradiției, poate aduce noroc în anul nou
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Tottenham a spus "DA" pentru transferul lui Radu Drăgușin
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...