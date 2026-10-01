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Rezultate LOTO - Joi, 1 octombrie 2026: Reportul la 6/49 depășește 2,11 milioane de euro. Bani mulți în joc și la Joker și Noroc

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 1 octombrie: 

Joi, 1 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La jocul-vedetă, Loteria Română a anunțat un report care depășește 2,11 milioane de euro. La Joker, reportul a ajuns la peste 1,56 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 1 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 27 septembrie, Loteria Română a acordat peste 28.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La tragerea Noroc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 60.181,40 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Miroslava, județul Iași.

Editor : Liviu Cojan

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