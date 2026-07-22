Iranul îi dă replica lui Trump și atenționează asupra unui răspuns „ochi pentru ochi”: „Orice agresiune va atrage un răspuns puternic”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că Teheranul va riposta în mod similar la orice atac asupra infrastructurii sale, în urma amenințării președintelui american Donald Trump de a bombarda un pod sau o centrală electrică pentru fiecare navă vizată în strâmtoarea Ormuz, relatează The Guardian.

„Doctrina noastră de apărare este clară: ochi pentru ochi. Orice agresiune împotriva Iranului, inclusiv împotriva infrastructurii noastre, va atrage după sine un răspuns puternic și decisiv”, a declarat șeful diplomației de la Teheran pe X.

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Postul public de televiziune din Iran a citat surse militare care au afirmat că amenințările SUA „nu vor avea alt rezultat decât extinderea războiului”.

Totodată, într-o postare pe X, ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că s-a întâlnit la Teheran cu 25 de ambasadori și însărcinați cu afaceri europeni și a prezentat poziția țării sale cu privire la conflict.

„Le-am reamintit că, în războiul de 40 de zile, le-am provocat agresorilor o înfrângere zdrobitoare. Și în această nouă rundă de agresiune militară, ne vom apăra cu hotărâre patria și interesele naționale”, a scris Gharibabadi.

„Aceste războaie nu au adus niciun beneficiu strategic pentru America și nu fac decât să pună în pericol pacea și securitatea regională și globală. Am mai spus că se așteaptă ca Europa să apere Carta Națiunilor Unite și dreptul internațional și să condamne agresiunea”, a adăugat el.

„Desigur, câteva țări europene, precum Spania, au adoptat poziții de principiu. Guvernele europene trebuie să înțeleagă că punerea bazelor și a teritoriului la dispoziția agresorului le va plasa printre agresori. Se așteaptă ca Europa să fie forța motrice a diplomației, nu un adept al puterii agresorului”.

Anterior, liderul de la Casa Albă a amenințat că va bombarda poduri și centrale electrice iraniene dacă Teheranul continuă să atace navele din Strâmtoarea Ormuz.

„Din acest moment înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz - fie că este vorba de o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv sau armă - Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ, inclusiv pe cele situate lângă sau în capitala Teheran”, a scris Trump pe Truth Social.

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Editor : A.M.G.