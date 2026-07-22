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Furtunile au lovit Balcanii după valurile de caniculă: un mort, mii de apeluri la urgență și pagube în mai multe țări

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furtuni balcani ploi vreme severa albania bosnia
Vremea severă, cu ploi și furtuni, a provocat perturbări în mai multe orașe. Imagine din Tirana, Albania. Foto care are caracter ilustrativ / Profimedia Images
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Din articol
Culturile agricole, distruse în Bosnia Vânt puternic şi sute de incidente în Macedonia de Nord Inundaţii pe coasta Croaţiei

Mai multe furtuni violente s-au abătut asupra Balcanilor în noaptea de marţi spre miercuri, în urma cărora cel puţin o persoană a murit în Albania, alte 13 persoane au fost rănite, iar numeroase culturi au fost devastate în sudul Bosniei.

Precipitaţiile s-au produs după mai multe valuri de caniculă şi perioade de secetă intensă în Europa Centrală şi în Balcani, relatează AFP preluată de Agerpres.

În Albania, un electrician a murit în Himara, în sudul ţării, în timp ce încerca să repare o linie electrică prăbuşită din cauza furtunii. Alte trei persoane au fost spitalizate în Saranda, după ce au fost rănite de copaci căzuţi şi de cioburi, potrivit presei locale.

Culturile agricole, distruse în Bosnia

În Bosnia şi Herţegovina, sudul ţării a fost cel mai afectat, în special oraşul Nevesinje şi localităţile din jur.

Primarul oraşului, Milenko Avdalovic, a deplâns miercuri dimineaţă, la televiziunea publică RTRS, „daunele enorme” provocate culturilor agricole.

„În satele lovite de furtună, cred că fermierii noştri nu vor avea practic nimic de recoltat: furtuna a măturat totul”, a spus acesta, referindu-se la culturile de cartofi, ceapă şi varză, precum şi la livezi.

Furtunile au afectat şi podgoriile din regiunile Grude şi Ljubuski.

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Vânt puternic şi sute de incidente în Macedonia de Nord

În Macedonia de Nord, aproape întreaga ţară a fost lovită de vânturi puternice, cu rafale de până la 134 km/h în Stip şi 130 km/h în capitala Skopje.

Autorităţile au anunţat că zece persoane au fost rănite. În timpul nopţii, serviciul de urgenţă 112 a primit peste 9.000 de apeluri, fiind raportate sute de incidente.

La Skopje, peste 100 de vehicule au fost avariate, 189 de copaci au fost doborâţi de vânt, iar mai multe clădiri publice au suferit pagube, inclusiv sediul Preşedinţiei, mai multe ministere şi aeroportul.

Inundaţii pe coasta Croaţiei

În Croaţia, ploile abundente şi vântul au afectat coasta Adriaticii. Pe insula Hvar, nivelul mării a crescut cu 1,5 metri, inundând faleza şi mai multe străzi din Stari Grad, un fenomen frecvent în această zonă.

Creşteri ale nivelului mării au fost înregistrate şi pe insulele Vis şi Korcula, însă autorităţile nu au raportat pagube.

Oamenii de ştiinţă avertizează că intensitatea şi frecvenţa fenomenelor meteorologice extreme vor continua să crească la nivel mondial, pe măsură ce planeta se încălzeşte din cauza emisiilor de combustibili fosili.

Editor : Ana Petrescu

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