Live TV

Lista companiilor aeriene afectate de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320. Șase dintre ele operează în România

Data publicării:
avion wizz air in zbor
Sursa foto: Profimedia Images

Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Printre companiile aeriene se numără și Wizz Air, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, British Airways și easyJet, care operează în România.

Compania aeriană WizzAir a anunțat că o parte dintre aeronavele sale necesită actualizarea software, aeronavele fiind deja programate la mentenanță. De asemenea, compania susține că pasagerii au fost anunțați despre eventualele modificări.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activităţile de mentenanţă necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate. (...) Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program”, a anunțat compania.

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea ca o „măsură de precauţie”. Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters, potrivit News.ro.

Printre companiile afectate se numără American Airlines, Lufthansa, Avianca, Wizz Air, British Airways, Easyjet, Air France, Air New Zeeland, Air India, Air India Express, Indigo, Volaris, Turkish Airlines, Viva, Delta Airlines, Aer Lingus, United Airlines și Azul SA.

American Airlines, cel mai mare operator de A320 din lume a anunţat că aproximativ 340 dintre cele 480 de aeronave A320 ale sale au nevoie de actualizare. Compania estimează că majoritatea actualizărilor vor fi finalizate până sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare avion.

De asemenea, Lufthansa a anunțat că se așteaptă la un număr redus de anulări sau întârzieri în weekend, deoarece implementarea măsurilor recomandate de Airbus durează câteva ore pentru fiecare avion.

Doar trei dintre avioanele companiei British Airways pentru zboruri scurte sunt rechemate pentru mentenență. De cealaltă parte, compania Air France a anunțat anularea a 35 de zboruri vineri, 28 noiembrie.

În ceea ce privește Turkish Airlines, compania a anunțat că opt avioane A320 vor fi readuse în serviciu după implementarea măsurilor necesare. Totodată, compania easyJet a anunţat că a finalizat actualizarea software pe multe dintre avioanele care necesitau intervenţia şi intenţionează să opereze programul de zbor normal sâmbătă.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
1
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
2
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
3
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Digi Sport
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Airbus_A320-214,_Airbus_Industrie_JP7617615
Mii de avioane Airbus din familia A320 necesită o modificare urgentă a softului. Perturbări ale traficului aerian, inclusiv în România
Mirage 2000
Forțele aeriene ucrainene, detalii despre operațiunile cu avioanele Mirage 2000. „Eficacitatea interceptării dronelor e de 98%”
PJS EMISIE 251125_23024
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul de zbor în spațiul aerian al României
Aeroport
Companiile aeriene din SUA nu vor mai plăti compensații pasagerilor pentru zborurile întârziate
Avion Blue Air
Trei avioane Blue Air au fost vândute și vor funcționa ca hoteluri şi restaurante: „Vom mai vedea aeronave pe şoselele României”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu...
femeie in zapada
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea...
parada militara de 1 decembrie
Imagini de la repetiţiile generale pentru parada de Ziua Naţională...
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din...
Ultimele știri
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează din cauza schimbărilor climatice (The Guardian)
Viktor Orban consideră inevitabile concesiile teritoriale în fața Rusiei. Ce rol vede pentru Ucraina postbelică 
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, un fost președinte al Hondurasului va fi grațiat de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Gina Gogean, gimnasta de aur care a bucurat milioane de români. Ce face acum, a ajuns de...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Urgia albă ajunge în România! Zăpada va avea 15 cm, Bucureştiul este şi el afectat de vremea rea
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Doar 39 lei în plus la pensie pentru un pensionar care a depus adeverințe că a lucrat în condiții deosebite
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...