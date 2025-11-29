Lista companiilor aeriene afectate de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320. Șase dintre ele operează în România

Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Printre companiile aeriene se numără și Wizz Air, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, British Airways și easyJet, care operează în România.

Compania aeriană WizzAir a anunțat că o parte dintre aeronavele sale necesită actualizarea software, aeronavele fiind deja programate la mentenanță. De asemenea, compania susține că pasagerii au fost anunțați despre eventualele modificări.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activităţile de mentenanţă necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate. (...) Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program”, a anunțat compania.

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea ca o „măsură de precauţie”. Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters, potrivit News.ro.

Printre companiile afectate se numără American Airlines, Lufthansa, Avianca, Wizz Air, British Airways, Easyjet, Air France, Air New Zeeland, Air India, Air India Express, Indigo, Volaris, Turkish Airlines, Viva, Delta Airlines, Aer Lingus, United Airlines și Azul SA.

American Airlines, cel mai mare operator de A320 din lume a anunţat că aproximativ 340 dintre cele 480 de aeronave A320 ale sale au nevoie de actualizare. Compania estimează că majoritatea actualizărilor vor fi finalizate până sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare avion.

De asemenea, Lufthansa a anunțat că se așteaptă la un număr redus de anulări sau întârzieri în weekend, deoarece implementarea măsurilor recomandate de Airbus durează câteva ore pentru fiecare avion.

Doar trei dintre avioanele companiei British Airways pentru zboruri scurte sunt rechemate pentru mentenență. De cealaltă parte, compania Air France a anunțat anularea a 35 de zboruri vineri, 28 noiembrie.

În ceea ce privește Turkish Airlines, compania a anunțat că opt avioane A320 vor fi readuse în serviciu după implementarea măsurilor necesare. Totodată, compania easyJet a anunţat că a finalizat actualizarea software pe multe dintre avioanele care necesitau intervenţia şi intenţionează să opereze programul de zbor normal sâmbătă.

Editor : A.R.