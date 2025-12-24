MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma, precum şi pe secţiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricţia nu va fi aplicată vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.

Potrivit MAE, în data de 30 decembrie 2025 circulaţia autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între orele 14:00 - 20:00, scrie News.ro.



În data de 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone pe sensul de deplasare spre Sofia va fi suspendată între orele 12:00 - 20:00.



„Pe autostrăzile Hemus şi Struma restricţiile de circulaţie nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile, precum şi mărfuri cu temperatură controlată. Pe autostrada Trakia, în secţiunea de la substaţia Ihtiman (km 34) până la substaţia Vakarel (km 23), pe sensul de deplasare spre Sofia, restricţiile de circulaţie nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR)”, arată comunicatul MAE.



Potrivit MAE, în regiunea Blagoevgrad, în data de 24 decembrie 2025, între orele 10:00 - 20:00, se va introduce traficul reversibil pe secţiunea drumului I-1/E-79 Sofia - Kulata, la intersecţia cu autostrada Struma şi intersecţia Simitli. În aceeaşi dată, vor fi asigurate două benzi pe sensul de deplasare spre Kulata şi o bandă pe sensul spre Sofia.



Cetăţenii români pot consulta informaţii suplimentare cu privire la:

sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng

starea actuală a drumurilor – pe aplicaţia mobilă LIMA: www.lima.api.bg, pe pagina de Internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră": www.api.bg şi la numărul de telefon: 0035970013020, accesibil în regim non-stop

situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu

regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – la secţiunea ,,Condiţii de călătorie în R. Bulgaria", titlul ,,Reglementări vamale": www.mae.ro/travel-conditions/3677 şi pe site-ul Web al Agenţiei „Vămi" din R. Bulgaria:https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers

vinieta electronică şi sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg

circulaţia prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg

MAE mai anunţă că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Editor : Ana Petrescu