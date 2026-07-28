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Atenţionare de călătorie transmisă de MAE: Risc de extindere a incendiilor în Spania. Zonele vizate

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pompier care lupta cu incendiu
Intervenție dificilă a echipelor de urgență, în contextul extinderii rapide a incendiilor din cauza vântului puternic și a umidității scăzute. Foto: Profimedia
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că, pe fondul valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până cel puţin duminică, 2 august 2026, în zona văilor râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor şi Insulele Canare, precum şi al vântului puternic şi al umidităţii scăzute, riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în zonele afectate să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricţiile de circulaţie şi recomandările privind protecţia populaţiei.

De asemenea, se recomandă consultarea în permanenţă a informaţiilor publice comunicate de către autorităţile spaniole:

•         https://www.incendiostiemporeal.es

•         ASEM 112 - Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112

•         Junta de Castilla y León - Incendios Forestales: https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl

•         Protección Civil y Emergencias: https://www.proteccioncivil.es/

•         Emergencias Comunidad Valenciana: https://www.112cv.gva.es/va/

•         Agenţia Meteorologică Naţională: https://www.aemet.es/es/portada

Cetăţenii români afectaţi de incendii, care au nevoie de asistenţă consulară de urgenţă, pot contacta Consulatele Generale ale României la Madrid şi Valencia şi Consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum şi celelalte oficii consulare ale României din Spania, la următoarele numere de telefon:

•         Consulatul General al României la Madrid:  +34 669 362 202;

•         Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;

•         Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;

•         Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;

•         Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;

•         Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;

•         Consulatul Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474;

•         Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Guvernul spaniol speră să controleze până marţi seara, o zi decisivă, incendiile care fac ravagii în apropiere de Madrid, înaintea unui nou val de căldură, prevăzut începând de miercuri, care prevesteşte „ore grele”, avertizează premierul spaniol Pedro Sánchez.

Editor : Liviu Cojan

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