MApN așteaptă votul Parlamentului pentru acordul privind programul SAFE: Contractele pentru apărare pot fi semnate după ratificare

Parlamentul României. Inquam Photos / Octav Ganea
Ministerul Apărării Naționale a salutat aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre UE, și a precizat că așteaptă ratificarea documentului în Parlament pentru a putea semna contractele necesare.

Potrivit comunicatului de presă al MApN, România va beneficia de o finanțare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea cel mai mare beneficiar al programului SAFE, după Polonia.

Reprezentanții ministerului au transmis, într-o postare pe Facebook, că fondurile vor sprijini dezvoltarea industriei naționale de apărare, modernizarea și înzestrarea Armatei României, precum și creșterea rezilienței societății în actualul context de securitate.

MApN consideră că programul SAFE reprezintă „o oportunitate strategică” pentru întărirea capacităților defensive ale României și pentru consolidarea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării.

21 de proiecte de înzestrare până în 2030

În programul SAFE, Ministerul Apărării Naţionale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026 - 2030.

Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziţii comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziţii individuale ale statului român.

Sisteme anti-dronă și apărare antiaeriană

O componentă importantă a programului vizează dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și combaterea amenințărilor emergente.

Investițiile includ achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții pentru protejarea infrastructurii critice și a populației, mai spune ministerul.

