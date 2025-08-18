Live TV

Mărturia mamei unui băiat rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Era să-l pierd

Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages

Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi. „E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.

Iustin, un băiat de 12 ani care se deplasa în luna februarie cu o trotinetă electrică fără niciun echipament de protecţie, a fost implicat într-un accident rutier.

Poliţia Română distribuie, luni seară, mărturia mamei băiatului, potrivit News.ro.

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toţi cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenţi”, a transmis Poliţia.

Femeia povesteşte că a fost şocată şi nu a ştiut ce să facă, mai ales că şi-a găsit copilul incontient în spital.

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului. Pe el l-a ridicat ca pe o păpuşă”, povesteşte mama lui Iustin,

Copilul este bine, alături de familie, dar numărul accidentelor rutiere în care sunt implicate trotinete electrice este în creştere.

