Live TV

Foto Ministerul de Externe: 183 de români din Qatar revin în țară cu un zbor charter pe ruta Riad–București

Data publicării:
MAE romani repatriati
Foto: Ministerul Afacerilor Externe
Din articol
Transfer cu autocare din Doha până la Riad Zbor organizat cu sprijinul Celulei de criză Aproximativ 1.500 de români au părăsit deja regiunea

Un număr de 183 de cetățeni români aflați în Qatar de la începutul crizei de securitate din Orientul Mijlociu au revenit duminică în țară, cu un zbor charter de repatriere asistată pe ruta Riad–București, organizat cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit comunicatului de presă al instituției, operațiunea face parte din demersurile autorităților române de sprijinire a cetățenilor afectați de situația din regiune.

„În continuarea demersurilor de sprijinire a revenirii în țară în siguranță a cetățenilor români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, la data de 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români”, a transmis MAE.

Transfer cu autocare din Doha până la Riad

Conform comunicatului, românii au fost transportați din Qatar până în Arabia Saudită cu un convoi rutier.

„Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha”, precizează instituția.

La frontiera cu Arabia Saudită, grupul a fost preluat de reprezentanții ambasadei României.

„Convoiul a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obținerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru”, mai arată MAE.

MAE romani repatriati
Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Zbor organizat cu sprijinul Celulei de criză

Autoritățile române au asigurat atât transferul rutier, cât și organizarea zborului charter.

„Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetățeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a asigura prețuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete”, se arată în comunicat.

În același zbor au fost îmbarcați și cetățeni ai altor state.

„În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naționale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluțiile planificate. În acest sens, au fost transferați şi 6 cetățeni ai altor state, alături de cetățeni români”, mai transmite instituția.

MAE romani repatriati
Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Aproximativ 1.500 de români au părăsit deja regiunea

Ministerul precizează că, până în prezent, aproximativ 1.500 de cetățeni români au părăsit zona afectată de criză prin diverse operațiuni de repatriere.

„Până la acest moment, din evidențele MAE, numărul românilor care au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare prin Mecanismul european de protecție civilă sau zboruri facilitate de MAE este de aproximativ 1.500 de persoane”, arată comunicatul.

În continuare, autoritățile monitorizează situația și au în evidență aproximativ 400 de cazuri vulnerabile.

„MAE continuă eforturile de sprijinire a cetățenilor români din regiune, inclusiv prin demersuri de organizare sau facilitare a unor zboruri suplimentare de revenire în țară. Siguranța tuturor rămâne prioritară”, transmite instituția.

Ministerul recomandă românilor care au posibilitatea să utilizeze zboruri comerciale pentru întoarcerea în țară.

„MAE reiterează recomandarea ca cei care au varianta pentru zboruri comerciale să opteze pentru acest plan de întoarcere în țară”, mai arată comunicatul.

MAE romani repatriati
Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Rachete interceptoare
2
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Parkinson
3
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
4
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
World-leading robotic urological surgeon, Professor Prokar Dasgupta, who leads The London Clinic's Robotic Centre of Excellence, performing a remote telesurgery operation using the Toumai Robotic System, carried out from The London Clinic. Picture date: W
5
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui...
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a zăpăcit”
Digi Sport
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a zăpăcit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
victor ponta irina ponta
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: „MAE le neagă mincinos”
Ilie Bolojan.
Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară. Facem tot ce este posibil
Ministerul Afacerilor Externe.
Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum
oana toiu 3
Peste 1.000 de români au fost evacuați din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale”
Recomandările redacţiei
petrolier în ocean
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota...
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
ali khamenei
„A fost ales”: consens în privința noului lider suprem al Iranului...
nicusor dan bis
Nicușor Dan atrage atenția asupra inegalității de gen și violenței...
Ultimele știri
Șefa diplomației britanice: „Nu subcontractăm politica externă”, după criticile lui Trump privind sprijinul în războiul cu Iranul
Revoluția Generației Z din Nepal. Partidul rapperului ajuns primar câștigă categoric alegerile parlamentare
O țară cu 170 de milioane de locuitori raționalizează carburanții. Cozi uriașe la benzinării și incidente violente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Antrenor bombă pentru Gigi Becali la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
Adevărul
Mesajul SRI de 8 Martie stârnește controverse pe internet. Postarea instituției, considerată sexistă
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dezastru pentru iranience, după ce au fost amenințate cu execuția
Pro FM
La Toya Jackson stârnește îngrijorare cu silueta sa subțire: "Doamne, nici brațul meu nu încape în cizma...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Soldații ucraineni din prima linie, avertismente cu privire la dronele Shahed lansate de Iran în Orientul...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
Nu și-a putut lua ochii de la ea. Camila Cabello, sărbătorită de iubitul miliardar. Imagini inedite de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii