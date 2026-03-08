Un număr de 183 de cetățeni români aflați în Qatar de la începutul crizei de securitate din Orientul Mijlociu au revenit duminică în țară, cu un zbor charter de repatriere asistată pe ruta Riad–București, organizat cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit comunicatului de presă al instituției, operațiunea face parte din demersurile autorităților române de sprijinire a cetățenilor afectați de situația din regiune.

„În continuarea demersurilor de sprijinire a revenirii în țară în siguranță a cetățenilor români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, la data de 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români”, a transmis MAE.

Transfer cu autocare din Doha până la Riad

Conform comunicatului, românii au fost transportați din Qatar până în Arabia Saudită cu un convoi rutier.

„Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha”, precizează instituția.

La frontiera cu Arabia Saudită, grupul a fost preluat de reprezentanții ambasadei României.

„Convoiul a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obținerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru”, mai arată MAE.

Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Zbor organizat cu sprijinul Celulei de criză

Autoritățile române au asigurat atât transferul rutier, cât și organizarea zborului charter.

„Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetățeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a asigura prețuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete”, se arată în comunicat.

În același zbor au fost îmbarcați și cetățeni ai altor state.

„În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naționale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluțiile planificate. În acest sens, au fost transferați şi 6 cetățeni ai altor state, alături de cetățeni români”, mai transmite instituția.

Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Aproximativ 1.500 de români au părăsit deja regiunea

Ministerul precizează că, până în prezent, aproximativ 1.500 de cetățeni români au părăsit zona afectată de criză prin diverse operațiuni de repatriere.

„Până la acest moment, din evidențele MAE, numărul românilor care au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare prin Mecanismul european de protecție civilă sau zboruri facilitate de MAE este de aproximativ 1.500 de persoane”, arată comunicatul.

În continuare, autoritățile monitorizează situația și au în evidență aproximativ 400 de cazuri vulnerabile.

„MAE continuă eforturile de sprijinire a cetățenilor români din regiune, inclusiv prin demersuri de organizare sau facilitare a unor zboruri suplimentare de revenire în țară. Siguranța tuturor rămâne prioritară”, transmite instituția.

Ministerul recomandă românilor care au posibilitatea să utilizeze zboruri comerciale pentru întoarcerea în țară.

„MAE reiterează recomandarea ca cei care au varianta pentru zboruri comerciale să opteze pentru acest plan de întoarcere în țară”, mai arată comunicatul.

Foto: Ministerul Afacerilor Externe

Editor : Ana Petrescu