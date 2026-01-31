Raed Arafat, despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele sociale. „Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Arafat.

„Stăteam şi reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi: nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, a scris Raed Arafat pe Facebok, subliniind că nu este vorba despre cenzură, ci despre protecţie, despre protecţia sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor.

El a argumentat că, aşa cum nu permitem copiilor şi adolescenţilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulţilor, trebuie să avem onestitatea să recunoaştem un adevăr incomod, acela că reţelele sociale sunt produse cu risc ridicat pentru copii şi adolescenţi.

„Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, a susținut şeful DSU.

El a mai subliniat că reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru: cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială, iar pentru copii şi adolescenţi, aceste experienţe pot avea efecte profunde şi de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanţei şcolare şi afectarea dezvoltării emoţionale.

„A spune că „este doar responsabilitatea părinţilor” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, a remarcat Raed Arafat.

Oficialul a notat că protejarea copiilor şi adolescenţilor nu limitează libertatea, ci o face posibilă pe termen lung.

„Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale. De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15–16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere.

Pentru binele copiilor şi adolescenţilor. Pentru binele României”, a conchis Raed Arafat.

Editor : Ș.R.