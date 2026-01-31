Live TV

Raed Arafat, despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos?

Data publicării:
Şeful DSU, Raed Arafat, participă la conferinţa "Educaţie pentru Siguranţă".
Şeful DSU, Raed Arafat. Foto: Ilona Andrei/Inquam Photos

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele sociale. Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Arafat.

„Stăteam şi reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi: nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, a scris Raed Arafat pe Facebok, subliniind că nu este vorba despre cenzură, ci despre protecţie, despre protecţia sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor.

El a argumentat că, aşa cum nu permitem copiilor şi adolescenţilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulţilor, trebuie să avem onestitatea să recunoaştem un adevăr incomod, acela că reţelele sociale sunt produse cu risc ridicat pentru copii şi adolescenţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, a susținut şeful DSU.

El a mai subliniat că reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru:  cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială, iar pentru copii şi adolescenţi, aceste experienţe pot avea efecte profunde şi de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanţei şcolare şi afectarea dezvoltării emoţionale.

„A spune că „este doar responsabilitatea părinţilor” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, a remarcat Raed Arafat.

Oficialul a notat că protejarea copiilor şi adolescenţilor nu limitează libertatea, ci o face posibilă pe termen lung.

„Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale. De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15–16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere.

Pentru binele copiilor şi adolescenţilor. Pentru binele României”, a conchis Raed Arafat.

Citește și:

VIDEO Ministrul Justiţiei: „Analiza privind răspunderea penală a minorilor nu va fi grăbită. Vrem o legislaţie care să reziste în timp”

Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Președintele Nicușor Dan.
4
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Digi Sport
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Text sign showing Online Chat. Business photo text talking with friend or someone through internet and PC phone
Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale”
Radu Marinescu.
Ministrul Justiţiei: „Analiza privind răspunderea penală a minorilor nu va fi grăbită. Vrem o legislaţie care să reziste în timp”
retele sociale
Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura
accident lugojel E70
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș. Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
CNA dezinformari retele socializare
Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 15 ani
Recomandările redacţiei
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Se întorc gerul și viscolul în România: temperaturi de până la -20 de...
taximetrist
Mărturia taximetristului înjunghiat de trei adolescenți în Mureș...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă...
protest new york - ice
Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti...
Ultimele știri
Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale
Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ”
Caz revoltător într-un imobil din Gorj. Un bărbat a fost jefuit și torturat de către trei tineri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Playtech
Ce îi făcea Mario criminalului de 13 ani, fără să ştie nimeni: declaraţia care schimbă cursul anchetei...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Newsweek
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Cele 5 tipologii de oameni care nu ar trebui sub nicio formă să aibă un câine. Stilul lor de viață îi pot...
Film Now
Kate Hudson și Hugh Jackman, numiți "monștri" de fiul real al muzicianului din "Song Sung Blue". Acuză filmul...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”