Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Cum a reacționat sârbul

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră.

Alcaraz, 22 de ani, a trecut de sârbul de 38 de ani, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 după un meci care a durat trei ore şi două minute.

Numărul 1 mondial mai are în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).

Record pentru Alcaraz

La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam. Alcaraz este acum de şapte ori campion de Grand Slam la simplu, egalându-i pe John McEnroe şi Mats Wilander, în clasamentul all-time, potrivit News.ro.

Victoria spaniolului la Melbourne a confirmat dominaţia pe care el şi marele său rival Jannik Sinner au exercitat-o asupra turneelor majore în ultimii ani: cei doi au câştigat împreună ultimele nouă titluri de Grand Slam, după triumful lui Novak Djokovici la US Open 2023.

Sârbul de 38 de ani, învinsul lui Alcaraz de duminică, a ratat şansa de a obţine al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră.

Primele declarații ale lui Djokovici, după înfrângere

Novak Djokovici (38 de ani) a fost glumeţ la ceremonia de premiere după Australian Open, unde a pierdut în faţa lui Carlos Alcaraz (22 de ani). Sârbul i-a tranmis un mesaj şi lui Rafael Nadal, aflat în tribune la Melbourne Park.

„Felicitări, Carlos, ţie, antrenorului tău, familiei tale. Ceea ce faci este legendar, istoric. Îţi urez mult succes în continuare în cariera ta. Eşti atât de tânăr, ai mult timp la dispoziţie, la fel ca mine. Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani... nu! Mulţumesc echipei mele, pentru că mă suportaţi şi sunteţi sprijinul meu, aţi văzut versiunea mea cea mai bună, dar şi cea mai proastă”, a declarat Djokovici.

