Live TV

Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Cum a reacționat sârbul

Data actualizării: Data publicării:
Alcaraz Djokovici
Carlos Alcaraz și Novak Djokovici. Foto: Profimedia
Din articol
Record pentru Alcaraz Primele declarații ale lui Djokovici, după înfrângere

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră.

Alcaraz, 22 de ani, a trecut de sârbul de 38 de ani, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 după un meci care a durat trei ore şi două minute.

Numărul 1 mondial mai are în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).

Record pentru Alcaraz

La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam. Alcaraz este acum de şapte ori campion de Grand Slam la simplu, egalându-i pe John McEnroe şi Mats Wilander, în clasamentul all-time, potrivit News.ro.

Spaniolul mai are în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).

Victoria spaniolului la Melbourne a confirmat dominaţia pe care el şi marele său rival Jannik Sinner au exercitat-o asupra turneelor majore în ultimii ani: cei doi au câştigat împreună ultimele nouă titluri de Grand Slam, după triumful lui Novak Djokovici la US Open 2023.

Sârbul de 38 de ani, învinsul lui Alcaraz de duminică, a ratat şansa de a obţine al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră.

Primele declarații ale lui Djokovici, după înfrângere

Novak Djokovici (38 de ani) a fost glumeţ la ceremonia de premiere după Australian Open, unde a pierdut în faţa lui Carlos Alcaraz (22 de ani). Sârbul i-a tranmis un mesaj şi lui Rafael Nadal, aflat în tribune la Melbourne Park.

„Felicitări, Carlos, ţie, antrenorului tău, familiei tale. Ceea ce faci este legendar, istoric. Îţi urez mult succes în continuare în cariera ta. Eşti atât de tânăr, ai mult timp la dispoziţie, la fel ca mine. Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani... nu! Mulţumesc echipei mele, pentru că mă suportaţi şi sunteţi sprijinul meu, aţi văzut versiunea mea cea mai bună, dar şi cea mai proastă”, a declarat Djokovici. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
3
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
4
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala...
Nemaivăzut în 121 de ani! Câți bani a luat Alcaraz, după ce l-a învins pe Djokovic în finala Australian Open
Digi Sport
Nemaivăzut în 121 de ani! Câți bani a luat Alcaraz, după ce l-a învins pe Djokovic în finala Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elena rybakina dubai 2020 GettyImages-1207490258
Elena Rîbakina a câștigat Australian Open după ce a învins-o pe Arina Sabalenka. Revenire spectaculoasă a sportivei din Kazahstan
Naomi Osaka, right, of Japan talks with Sorana Cirstea, left, of Romania following their second round match at the Australian Open
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău”
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse
gabriela ruse loveste mingea
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea”
Sorana Cirstea loveste mingea de tenis pe teren
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică
Recomandările redacţiei
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse...
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru...
bancnote de euro
Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 25 SEP 2023
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski a anunțat când vor avea loc următoarele negocieri Ucraina - SUA - Rusia: „Datele au fost stabilite”
Urşii polari din Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei (studiu)
A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unde trebuie să călătorești în 2026, în funcție de zodie. Destinația care îți poate schimba viața
Cancan
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat...
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi Sport
O actriță de 23 de ani a furat toate privirile la finala Australian Open: "Puteți să ne-o arătați doar pe ea?"
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
Cum a ajuns eliminarea CASS la pensie pe masa Înaltei Curți? Miza: 1.000.000.000€ restituți pensionarilor
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”