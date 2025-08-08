Ministrul Transporturilor anunță un control la metrou: „Amplă acțiune de inspecție” privind siguranța și exploatarea trenurilor

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, şi dacă sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, a anunţat vineri ministrul Ciprian Şerban.

„La această oră, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o amplă acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA. În acţiune sunt angrenaţi reprezentanţi ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR şi 6 inspectori de la ITM Bucureşti”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.

Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele şi cerinţele legale privind: siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou; întreţinerea şi repararea vehiculelor feroviare; respectarea regulilor de muncă şi instruirea profesională a personalului; gestionarea incidentelor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, a mai arătat Ciprian Șerban.

Potrivit acestuia, acţiunea comună cu ITM Bucureşti arată toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului.

Ciprian Şerban a anunţat că toate concluziile care se încadrează în categoria informaţiilor de interes public vor fi prezentate după finalizarea verificărilor şi analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispoziţiilor legale.„

