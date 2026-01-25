Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul copiilor sub 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie, odată cu începutul noului an școlar. În paralel, Franța pregătește și interzicerea telefoanelor mobile în licee, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul tehnologiei asupra sănătății și dezvoltării copiilor, potrivit Euronews.

Într-un mesaj video difuzat sâmbătă de postul francez BFM-TV, Macron a spus că le-a cerut membrilor guvernului să inițieze o procedură accelerată, astfel încât proiectul de lege să avanseze cât mai rapid și să fie adoptat la timp de Senat.

„Creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare”, a spus Macron. „Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nu trebuie manipulate. Nici de platforme americane, nici de algoritmi chinezi.”

Declarațiile președintelui francez vin la doar câteva zile după ce guvernul britanic a anunțat că ia în calcul interzicerea accesului adolescenților tineri la rețelele sociale, ca parte a unei înăspriri a legislației menite să protejeze copiii de conținut nociv și de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor.

Potrivit autorității franceze de sănătate ANSES (Agenția Națională pentru Securitate Sanitară, Alimentație, Mediu și Muncă), unul din doi adolescenți petrece zilnic între două și cinci ore pe smartphone. Într-un raport publicat în decembrie, ANSES arată că aproape 90% dintre tinerii cu vârste între 12 și 17 ani folosesc zilnic un smartphone pentru a accesa internetul, iar 58% utilizează aceste dispozitive pentru rețelele sociale.

Raportul evidențiază mai multe efecte negative asociate utilizării rețelelor sociale, printre care scăderea stimei de sine și expunerea crescută la conținut legat de comportamente riscante, precum automutilarea, consumul de droguri și suicidul. Mai multe familii din Franța au depus plângeri împotriva TikTok, după sinucideri ale unor adolescenți pe care le consideră legate de conținut periculos distribuit pe platformă.

„Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre”, a declarat Macron. „Cred că aceasta este o regulă clară. Clară pentru adolescenți, clară pentru familii, clară pentru profesori. Și mergem mai departe.”

Referindu-se la proiectul de lege care urmează să fie dezbătut în ședință publică luni, Macron a precizat că este vorba despre „un text mult mai simplu, care corespunde promisiunii făcute, respectiv interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani”, precum și despre „interzicerea telefoanelor mobile în licee”.

În Australia, companiile de social media au revocat accesul pentru aproximativ 4,7 milioane de conturi identificate ca aparținând unor copii, după intrarea în vigoare a interdicției privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani.

Legea a generat dezbateri intense în Australia privind utilizarea tehnologiei, confidențialitatea, siguranța și sănătatea mintală a copiilor și a determinat și alte state să analizeze adoptarea unor măsuri similare.

