Nicuşor Dan: Parcurile pe care PMB le administrează vor arăta mai bine vara aceasta

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, despre situaţia aleilor din Parcul Herăstrău că a fost desfăşurată procedura de achiziţie, proiectare şi execuţie consolidare maluri şi tocmai a fost depusă o ofertă. El a arătat că, pentru că a fost un reproş anul trecut, vara aceasta vor arăta mai bine parcurile pe care Primăria Capitalei le administrează, transmite News.ro.

Primarul Capitalei a declarat despre situaţia aleilor din Parcul Herăstrău că a fost desfăşurată procedura de achiziţie, proiectare şi execuţie consolidare maluri şi tocmai a fost depusă o ofertă.

„Suntem în proces de o singură ofertă. Din fericire, suntem în procedură de analiză şi în câteva săptămâni o să semnăm contractul şi o să începem”, a spus edilul.

El s-a referit şi la începerea lucrărilor în Parcul Carol.

„Este, din câte ştiu eu, acolo, e un proiect şi poate să fie realizat. Bineînţeles că trebuie să-l facem, să facem asta peste tot. După cum ştiţi, am fost în Tineretului şi acolo am făcut aleea din jurul lacului, 3km, şi până la sfârşitul anului o să facem toate aleile. La Parcul Tineretului închidem inclusiv Podu Mare, unde când am fost săptămâna trecută am văzut crescut un copac de vreo 15 ani din pod. Motivul pentru care nu facem acelaşi lucru în parcul Carol este că trebuie mai întâi să punem acest sistem de irigaţii care traversează mai multe alei. Deci mai întâi punem irigaţie şi după aceea o să facem şi Parcul Carol”, a afirmat primarul Capitalei.

Despre termenul de şase luni dat de PNL, Nicuşor Dan a arătat că „pentru că sunt nişte cerinţe care vin de la un partid care îl sprijină în Consiliu General, ia foarte în serios”.

„Pentru că a fost un reproş anul trecut, vara aceasta vor arăta mai bine parcurile pe care Primăria Capitalei le administrează”, a anunţat primarul, precizâns că în primul rând a fost o deficienţă mare pe care au avut-o şi pe care nu o mai au din numărul de oameni care se ocupă de întreţinere şi curăţenie.

„Noi am luat decizia obligatorie, în opinia mea, de a închide companiile municipale, pentru că altfel cheltuiam mai mult decât produceam şi eram practic în faliment. Din momentul în care am închis companiile municipale, chiar dacă ele au primit comenzi, oamenii n-au mai fost motivaţi să lucreze şi nu s-au ocupat de ce trebuiau să facă, nici de curăţenie, nici de menţinerea spaţiului verde şi în plus erau mai puţini decât trebuiau numeric şi am început acum un an jumatate procesul de achiziţie publică pentru firme private care să întreţină parcurile, iar asta din păcate a durat mai bine de 1 an. Acum însă avem contracte atribuite pe toate spaţiile verzi şi avem numărul necesar de oameni şi asta se vede, dacă mergeţi în parcuri, pe zona de curăţenie, întreţinere spaţii verzi, suntem bine. În plus, aşa cum v-am spus, facem lucrări de investiţii în parcuri care n-au fost făcute de zeci de ani, cum este podul mare din Cişmigiu sau podul din Parcul Tineretului. (..) Aleile pe care le-am văzut în Parcul Tineretului cred că n-au mai fost reabilitate din ‘70”, a afirmat Nicuşor Dan.

Editor : A.C.