Numărul româncelor cu soți mai tineri s-a dublat în ultimii 30 de ani. „Cu el am întinerit. Mă simt mult mai tânără decât am anii”

Româncele au început să prefere soții mai tineri. Dacă în urmă cu 100 de ani, bunicii noștri se căsătoreau la o vârstă fragedă, iar bărbatul era aproape mereu mai mare decât femeia, acum moda s-a schimbat. Tinerii își unesc destinele mult mai târziu, iar căsniciile între bărbați mai tineri și femei mature nu mai sunt chiar o raritate.

Liliana și-a găsit fericirea la a doua căsătorie cu Stefano, un italian mai tânăr decât ea cu 9 ani.

Liliana Mastroianni - 52 de ani: Ne-am cunoscut în 2012, la sfârșitul lunii iulie, în septembire 2012 mi-a cerut să mă căsătoresc cu el și în decembrie 2012 ne-am căsătorit. De când l-am cunoscut pe el, viața mea s-a schimbat radical. Deci sunt foarte fericită, ne înțelegem foarte bine.

La început însă a fost puțin sceptică în ceea ce privința relației

Liliana Mastroianni - 52 de ani: Din partea lui a fost dragoste la prima vedere, din partea mea nu. Fiind mult mai mare decât el, aveam restricțiile mele. Nu acceptam ca să am o relație cu un om mult mai mic decât mine. De când stau cu el am întinerit foarte mult. Mă simt mult tânără decât am anii.

În ultimii 30 de ani, numărul femeilor care au soți mai tineri s-a dublat, arată Insitutul Național de Statistică. Însă nu mereu lucrurile au fost așa. În urmă cu 100 de ani, dezechilibrul de vârstă era acceptat doar atunci când venea din partea bărbatului.

Viorica este mai tânără cu 9 ani decât Ștefan. Ei s-au cunoscut în urmă cu 45 de ani la o fabrică din Capitală unde erau colegi.

-După atâta timp, mai există iubire?

-Eu cred că da.

-Acum depinde cum înțelegeți iubirea.

-Eu o înțeleg biblică. Să am îndelungă rabdare, bunătatae. Asta înseamna să ai iubire.

-Niște gesturi simple, nu trebuie neapărat să stau atârnată de gâtul lui.

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 40 de ani și spun că trebuie să existe un echilibru în toate.

-Să ne mai certăm, că dacă nu te cerți, nu e...

-Ca să ne punem de acord.

-Să iertăm, ăsta e secretul.

Vremurile s-au schimbat, iar acum tinerii nu se mai căsătoresc atât de devreme. Dacă în anii 90 femeiile și bărbații se căsătoreau pe la 23 de ani, acum tinerii mai trag de timp.

Bogdan Iancu - antropolog: Înainte de '90, în România a existat o presiune a întemeierii unei familii, exista o taxă pe celibat. Tinerii iau decizia să se căsătorească mult mai târziu și în general mai rar și mai avem o secundară, o altă discuție legată de decizia de a face un copil, care acum se face de cele mai multe ori în afara unei relații de tip căsătorie.

-Dacă găsești pe cineva cu care ai o conexiune. Dar în principal sunt doar acte, se poate și fără căsătorie.

-Eu vreau să mă căsătoresc doar că vreau prima dată să termin facultatea, să îmi găsesc un job, să mă mut singură. Să îmi fac lucrurile mai importante și după aia vine și căsătoria.



În zilele noastre, bărbații se căsătoresc în medie la 36 de ani, iar femeile la 30 de ani, arată datele statistice.

