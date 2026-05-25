Aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de tulburări psihice. Numărul acestora este în creștere (STUDIU)

Problemele de sănătate mintală analizate în cadrul studiului

Aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume sufereau de tulburări mintale în 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 95,5% față de 1990, conform unui nou studiu. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul anxietății și depresiei, care au fost, de asemenea, cele mai frecvente tulburări în 2023. Pe locul al treilea s-a situat o categorie reziduală de tulburări de personalitate neînsoțite de alte tulburări mintale sau de consum de substanțe. Studiul a fost publicat în revista The Lancet.

Studiul a relevat, de asemenea, modul în care tendințele privind 12 tulburări mintale difereau în funcție de vârstă, sex, loc și factori sociodemografici în 204 de țări și teritorii — sugerând „că intrăm într-o fază și mai îngrijorătoare de agravare a poverii tulburărilor mintale la nivel global”, au scris autorii în studiu.

Tulburările mintale au devenit principala cauză de dizabilitate la nivel mondial, depăşind cancerul şi bolile cardiovasculare, în contextul în care numărul total de cazuri diagnosticate este dublu față de cel din anul 1990, arată un comunicat emis vineri de Universitatea din Queensland (UQ), Australia.

Potrivit studiului condus de UQ, Centrul pentru studii în domeniul sănătăţii mintale din Queensland şi Universitatea din Washington, SUA, aproape 1,2 miliarde de persoane din lume erau afectate de tulburări mintale în anul 2023. Acest total este aproape dublu în comparație cu cel înregistrat în 1990.

„Povara tulburărilor mintale a atins nivelul maxim în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, iar femeile au prezentat rate mai ridicate comparativ cu bărbaţii”, a declarat profesorul asociat Damian Santomauro de la Şcoala de Sănătate Publică a UQ.

Cercetarea, publicată în jurnalul ştiinţific The Lancet, a analizat povara asupra sănătăţii a 12 probleme de sănătate mintală, printre care se numără anxietatea, depresia, tulburarea bipolară, schizofrenia, autismul, tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) şi tulburările alimentare, analizând totodată tendinţele la nivel global din 1990 până în 2023.

Cercetătorii au folosit indicatorul „ani de viaţă ajustaţi în funcţie de dizabilitate” (DALY) pentru a analiza povara tulburărilor mintale, un DALY echivalând cu un an de viaţă sănătoasă pierdut, potrivit Agerpres.

Tulburările mintale s-au clasat pe locul al cincilea printre principalele cauze ale DALY în 2023, în creştere de pe locul 12 în 1990, mai ales ca urmare a unei înmulţiri a cazurilor de tulburări de anxietate şi depresie majoră, potrivit studiului.

Cercetătorii au atribuit această tendinţă unei combinaţii de factori, printre care relele tratamente aplicate copiilor, violenţa domestică, factorii genetici, accentuarea inegalităţilor, schimbările climatice, pandemiile şi conflictele, precum şi calităţii şi disponibilităţii datelor.

