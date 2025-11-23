Live TV

Video O familie din Galați s-a făcut stăpână pe trotuar, cu girul primăriei. Proprietara se încurcă în declarații

Data publicării:
trotuar galati
Proprietara casei lucrează la primări și spune că legea îi permite să ceară. Sursa foto: colaj captură Digi24

O familie din Galați s-a făcut stăpână pe o bucată de trotuar, cu girul primăriei. Oamenii au pus limitatoare de acces pe trotuarul din fața locuinței lor, chiar dacă spațiul este unul public și este marcat ca loc de parcare. Proprietara casei lucrează la primărie și spune că legea îi permite să ceară, iar primăria trebuie să se conformeze. Polițiștii verifică acum legalitatea lucrării.

Locuitorii de pe strada Domnească din Galați s-au trezit cu limitatoare pe domeniul public, care asigura accesul la șosea, dar și la trotuar, doar unei singure proprietăți. În zonă, accesul este permis, prin lege, tuturor riveranilor care vor să folosească trotuarul sau parcarea.

„Deși primăria susține că aceste limitatoare au fost amplasate legal, ele sunt montate la limita de proprietate și nu la intrarea în curte, ceea ce limitează considerabil numărul locurilor de parcare din aceasta zonă”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Acum, după ce a terminat de asfaltat, hop, au apărut bilele. Scrie acolo 'parcare', vedeți? Aici e parcare. Eu am cumpărat locul de locuință, dar cu tot cu trotuar nu se poate, nu? Asta-i domeniu public”, spune supărat un localnic.

„Banul vorbește. Nu știu cine locuiește, e făcută de curând”, spune altcineva.

„Le-am văzut și eu puse și am rămas mirată”, completează o altă localnică.

Proprietara imobilului, care este și angajată a primăriei, a spus că ea n-a montat vreun limitator, ci că primăria a făcut-o.

„Le-au pus... serviciul, ăștia cu siguranța circulației, nu eu. Dar nu știu, chiar nu știu cine le-a montat”, a declarat, pentru Digi24, Violeta Pavlenco, proprietara locuinței.

Apoi, proprietara și-a adus aminte. Ea a cerut montarea opritoarelor, pentru că mașinile circulau cu viteză.

„Am făcut solicitare scrisă. Având copilul mic prin zonă, când ieșea, avea multe șanse să fie accidentat”, completează femeia.

Întrebați ce s-a întâmplat, reprezenții Primăriei Galați spun că așa a cerut proprietara și că parcarea e parcare, dar nu tot timpul.

„La solicitarea proprietarului, primăria a montat acei bolarzi, acele limitatoare de acces. Da, parcarea pe trotuar este posibilă, doar în condițiile în care este spațiu suficient și pentru pietoni, și pentru accesul mașinilor”, a declarat, pentru Digi24, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galați, Petrica Pațilea.

Pe fir au intrat și polițiștii de la Rutieră, care fac verificări. În celelalte zone ale orașului, limitatoarele sunt amplasate în dreptul căilor pentru acces auto și nu la limita întregii proprietăți.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
2
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
3
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
5
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Digi Sport
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
monument focsani
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală
trotuar - 2 mai-vama veche
Trotuar între 2 Mai si Vama Veche, construit abia după doi ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu: Vedeam multă lume pe carosabil
masina politie lumini noapte seara
Urmărire ca în filme la Suceava: un șofer a ignorat focurile de avertisment ale polițiștilor și a fugit într-un lan de porumb
masina de politie
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc: Verificările DNA la primăria Cluj-Napoca nu au legătură cu proiectul metroului. „Noi suntem victime colaterale”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
d trump
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea...
Ultimele știri
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are...
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...