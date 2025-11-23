O familie din Galați s-a făcut stăpână pe o bucată de trotuar, cu girul primăriei. Oamenii au pus limitatoare de acces pe trotuarul din fața locuinței lor, chiar dacă spațiul este unul public și este marcat ca loc de parcare. Proprietara casei lucrează la primărie și spune că legea îi permite să ceară, iar primăria trebuie să se conformeze. Polițiștii verifică acum legalitatea lucrării.

Locuitorii de pe strada Domnească din Galați s-au trezit cu limitatoare pe domeniul public, care asigura accesul la șosea, dar și la trotuar, doar unei singure proprietăți. În zonă, accesul este permis, prin lege, tuturor riveranilor care vor să folosească trotuarul sau parcarea.

„Deși primăria susține că aceste limitatoare au fost amplasate legal, ele sunt montate la limita de proprietate și nu la intrarea în curte, ceea ce limitează considerabil numărul locurilor de parcare din aceasta zonă”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Acum, după ce a terminat de asfaltat, hop, au apărut bilele. Scrie acolo 'parcare', vedeți? Aici e parcare. Eu am cumpărat locul de locuință, dar cu tot cu trotuar nu se poate, nu? Asta-i domeniu public”, spune supărat un localnic.

„Banul vorbește. Nu știu cine locuiește, e făcută de curând”, spune altcineva.

„Le-am văzut și eu puse și am rămas mirată”, completează o altă localnică.

Proprietara imobilului, care este și angajată a primăriei, a spus că ea n-a montat vreun limitator, ci că primăria a făcut-o.

„Le-au pus... serviciul, ăștia cu siguranța circulației, nu eu. Dar nu știu, chiar nu știu cine le-a montat”, a declarat, pentru Digi24, Violeta Pavlenco, proprietara locuinței.

Apoi, proprietara și-a adus aminte. Ea a cerut montarea opritoarelor, pentru că mașinile circulau cu viteză.

„Am făcut solicitare scrisă. Având copilul mic prin zonă, când ieșea, avea multe șanse să fie accidentat”, completează femeia.

Întrebați ce s-a întâmplat, reprezenții Primăriei Galați spun că așa a cerut proprietara și că parcarea e parcare, dar nu tot timpul.

„La solicitarea proprietarului, primăria a montat acei bolarzi, acele limitatoare de acces. Da, parcarea pe trotuar este posibilă, doar în condițiile în care este spațiu suficient și pentru pietoni, și pentru accesul mașinilor”, a declarat, pentru Digi24, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galați, Petrica Pațilea.

Pe fir au intrat și polițiștii de la Rutieră, care fac verificări. În celelalte zone ale orașului, limitatoarele sunt amplasate în dreptul căilor pentru acces auto și nu la limita întregii proprietăți.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia