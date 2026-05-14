Primăria Capitalei ar putea dubla tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Data publicării:
Primăria Capitalei supune dezbaterii un proiect conform căruia tarifele pentru ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar ar urma să fie dublate.

Astfel, pentru vehiculele cu greutate de până la cinci tone, tariful de ridicare ar urma să crească de la 200 de lei la 400 de lei. În cazul vehiculelor cu masa mai mare de cinci tone, tariful va creşte de la 270 de lei la 540 de lei, potrivit Agerpres.

Transportul vehiculelor cu greutate mai mică de cinci tone va fi tarifat cu 300 de lei (comparativ cu 150 de lei, în prezent). Pentru vehicule mai grele, tariful va ajunge la 400 de lei (de la 200 de lei). Depozitarea pentru o durată de până la 24 de ore va fi taxată cu 300 de lei.

Astfel, tariful standard pentru maşini cu greutate mai mică sau egală de cinci tone va fi de 1.000 de lei, în cazul în care maşina este recuperată în primele 24 de ore. Depozitarea ulterioară va fi tarifată cu 150 de lei/zi.

În cazul în care ridicarea este oprită, se aplică o taxă de 400 de lei (doar pentru ridicare, fără transport şi depozitare).

Pentru vehiculele abandonate se va aplica un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Pe site-ul PMB este supus dezbaterii, până pe 28 mai, regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar.

Regulamentul se aplică pe întreg teritoriul Capitalei, pe reţeaua de străzi şi pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, inclusiv cele aflate în administrarea sectoarelor 1 - 6.

Măsura de ridicare se aplică pentru vehiculele staţionate neregulamentar pe drumurile publice, pentru vehiculele care ocupă fără drept locurile destinate persoanelor cu handicap, pentru vehiculele staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public.

Dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se face de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi de către poliţişti locali.

Primăria Capitalei organizează şi asigură funcţionarea Dispeceratului Operativ al Poliţiei Locale şi stabileşte standarde obligatorii la nivelul întregului municipiu.

Aria operaţională a PMB va fi delimitată de: bulevardul Iancu de Hunedoara - Şoseaua Ştefan cel Mare - Şoseaua Mihai Bravu - Splaiul Unirii - bulevardul Gheorghe Şincai - Calea Şerban Vodă - Şoseaua Viilor - bulevardul Tudor Vladimirescu - Şoseaua Panduri - bulevardul Geniului - Şoseaua Grozăveşti - Pasajul Basarab - Şoseaua Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei.

De asemenea, fiecare sector poate executa serviciul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare în perimetrul cuprins între limitele zonei centrale şi limitele administrativ-teritoriale ale fiecărei subdiviziuni.

Pentru segmentele din reţeaua principală de străzi care se află în afara inelului central, competenţa rămâne la nivelul sectoarelor 1 - 6.

De asemenea, PMB a supus dezbaterii publice şi un al doilea proiect privind studiul de fundamentare în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar.

Pentru zona corespunzătoare PMB, urmează să se aprobe modalitatea de gestiune delegată cu atribuire directă a contractului de delegare către Compania Municipală Parking.

