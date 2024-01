O șoferiță de 60 de ani din Satu Mare a fost la un pas de moarte, după ce în mașina ei a izbucnit un incendiu. Ca să scape din foc, femeia a sărit din autoturismul care se afla în mers. O altă femeie, șofer pe microbuz, a văzut întreaga scenă și a intervenit imediat, cu o pătură și un stingător. "Hainele îi erau curprinse de flăcări", a declarat aceasta pentru PresaSM. Un echipaj de Ambulanță, care trecea întâmplător prin zonă, i-a acordat victimei primul ajutor. Șoferița a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe mâini, picioare și cap.

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 12:30, pe DN 19F, între localitățile Odoreu și Băbășești. Șoferiță s-a aruncat de la volan, după ce mașina ei a fost curprinsă, în mers, de flăcări. Autoturismul s-a oprit într-un parapet de protecție aflat pe marginea drumului.

O altă femeie, șofer pe microbuz, a văzut întreaga scenă. Fără să stea pe gânduri, a tras imediat pe dreapta și a sărit să ajute victima ale cărei haine erau cuprinse de flăcări.

"Am văzut cum persoana a sărit din autoturismul din care ieșea fum, hainele îi erau cuprinse de flăcări. Am luat repede o pătură și am stins flăcările de pe hainele acesteia. Am luat repede un stingător și am încercat să sting și flăcările care au cuprins autoturismul. Ulterior, a mai venit o mașină de pe contrasens, a oprit un bărbat, care m-a ajutat să sting flăcările din autoturism. Apoi au mai ajuns și alte persoane, care au sărit în ajutor. M-a impresionat solidaritatea oamenilor, aș dori să îi remarc pe toți cei care s-au oprit și au intervenit”, a povestit șoferița salvatoare pentru PresaSM.