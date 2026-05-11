UE lovește în patriarhul lui Putin prin cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Ce curprind măsurile restrictive

Politico scrie că în noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, cel de-al 21-lea, se intenționează includerea unor măsuri restrictive împotriva patriarhului Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, și a preoților din cadrul acesteia.

Anterior, autoritățile din Ungaria, conduse de premierul Viktor Orbán, care și-a pierdut funcția după alegerile din aprilie, s-au opus sancțiunilor împotriva reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse, notează publicația.

În plus, potrivit Politico, se discută sancțiuni împotriva companiilor care comercializează cereale din teritoriile ucrainene controlate în prezent de Rusia.

De asemenea, se preconizează extinderea sancțiunilor împotriva „flotei fantomă” care transportă petrol rusesc. Potrivit unei surse diplomatice citate de Politico, UE dorește să reia discuțiile privind interzicerea deservirii acestor nave în porturile europene, măsură a cărei adoptare a fost blocată anterior de Grecia și Malta.

În plus, au declarat surse ale publicației, se intenționează includerea pe lista sancțiunilor a unor noi bănci rusești și întreprinderi din complexul militar-industrial.

Conducerea UE, a afirmat unul dintre interlocutorii Politico, consideră că acum este momentul potrivit pentru extinderea sancțiunilor, întrucât situația economiei rusești este „cea mai gravă de la începutul războiului” și că este necesar să se intensifice presiunea asupra Federației Ruse.

Politico menționează că discuțiile privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni se află într-o fază incipientă. Între timp, scrie publicația, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, intenționează să anunțe pe 11 mai noi sancțiuni împotriva persoanelor implicate, potrivit datelor UE, în deportarea copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Cel mai recent pachet de sancțiuni, al 20-lea, a fost aprobat de Uniunea Europeană la sfârșitul lunii aprilie. Inițial, se preconiza adoptarea acestuia în februarie, cu ocazia aniversării începutului marelui război dintre Rusia și Ucraina, dar Ungaria s-a opus, solicitând mai întâi restabilirea livrărilor prin conductele de petrol „Druzhba”.

