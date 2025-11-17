Palatul Cotroceni, iluminat în violet pentru copiii născuți prematur în România. Mesajul partenerei președintelui Nicușor Dan

Palatul Cotroceni a fost iluminat luni seara în violet, în semn de solidaritate cu cei aproximativ 14.000 de copii care se nasc prematur în fiecare an în România. Evenimentul a avut loc în prezența Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care a transmis un mesaj despre fragilitate, speranță și nevoia de sprijin pentru familiile afectate.

Evenimentul a marcat debutul proiectului social "România în lumină" şi este dedicat Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur. "Astăzi vorbim de prematuritate, despre fragilitatea vieţii şi despre puterea solidarităţii", a spus Mirabela Grădinaru. Ea a adăugat că lumina violet este "lumina prematurităţii, lumina care ne aminteşte că fragilitatea poate fi transformată în forţă prin solidaritate".

Aceasta a spus că discuţiile experţilor, anterioare evenimentului, s-au axat pe nevoia de a crea centre multidisciplinare de specialitate în maternităţi dedicate prematurilor - spaţii care să ofere îngrijire integrată: medicală, psihologică şi socială, precum şi privind înfiinţarea Registrului Prematurilor, potrivit Agerpres.

"Este important pentru noi ca societate să cultivăm empatia şi sprijinul reciproc, să ne respectăm unii pe alţii şi să ne unim forţele pentru a construi o Românie în lumină, o Românie în care fiecare copil, indiferent de cât de fragil se naşte, primeşte şansa la viaţă şi la viitor", a spus Mirabela Grădinaru.

Registrul Naţional al Prematurilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că Registrul Naţional al Prematurilor este un proiect care se află în implementare şi colectează date importante - funcţii vitale sau eventuale patologii asociate - pentru o monitorizare anuală a pacienţilor născuţi prematur.

Rogobete a spus că prin PNRR a fost crescută capacitatea de răspuns a unităţilor ATI nou-născuţi cu 65 de paturi în ultimul an, iar până în 2028 va creşte cu încă 50 de paturi, astfel "estimarea este undeva la 120 de paturi, pentru a putea răspunde în timp util tuturor nevoilor, pentru a nu mai întâmpina aceste supraaglomerări în centre universitare".

Preşedintele Comisiei de Neonatologie a Ministerului Sănătăţii, Cătălin Cîrstoveanu, a afirmat că mortalitatea în rândul nou-născuţilor a scăzut "dramatic" în ultimii zece ani. "Este un lucru foarte bun, sunt investiţii majore în Sănătate, însă mai este loc de îmbunătăţit", a arătat el.

Sistemul medical, pus la încercare

Potrivit lui Cîrstoveanu, îngrijirea unui nou-născut cu probleme de sănătate poate ajunge chiar la un milion de dolari în perioada spitalizării. Programul PNRR, a arătat el, creează o infrastructură pentru îngrijirea micuţilor. Conform specialiştilor, unul din zece copii din România se naşte prematur, anume aproximativ 14.000 în fiecare an.

"Practic, la un milion de locuitori ne trebuie 20 de paturi de Terapie Intensivă. Actualmente, fiecare unitate din cele 25 are aproximativ 10 paturi", a explicat acesta.

Totodată, Cîrstoveanu a atras atenţia cu privire la mortalitatea în transport şi nevoia achiziţionării de vehicule specializate. "Avem 12 ambulanţe, unităţi mobile de Terapie Intensivă neonatală şi încă trenează lucrul acesta (...) Nu s-a făcut licitaţia încă, s-au făcut studii de piaţă. Noi avem una la noi în spital (Marie Curie - n.r.). De ce am spus? Pentru că unii rămân ireversibil afectaţi de ceea ce se întâmplă în ambulanţă", a adăugat el.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

"Pentru aproximativ 14.000 de familii din România, viaţa începe la Terapie Intensivă Neonatală. Aceşti copii sunt fragili, vulnerabili şi au nevoie de intervenţie timpurie medicală şi de programe sociale pentru a creşte sănătoşi şi pentru a avea şanse reale la o viaţă normală. Dar, la fel de important, au nevoie de mângâiere şi iubire de la prima respiraţie. Cunosc foarte bine sentimentul de neputinţă, orele de aşteptare în care nu ştii dacă lumea ta începe sau se termină", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis cu ocazia evenimentului. Şeful statului a amintit că el şi Mirabela Grădinaru sunt părinţii a doi copii născuţi prematur.

"România în lumină", un proiect cu caracter social, îşi propune să aducă în atenţia publică teme fundamentale pentru sănătatea, educaţia şi bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile din societate, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Editor : M.I.