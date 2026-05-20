Primarul Capitalei, apel către organizatorii de evenimente: „Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare!”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a îndemnat, miercuri, pe organizatorii de evenimente private pe domeniul public al Bucureştiului, la întâlnirea avută cu aceştia la Arcub, să „ţintească un pic mai sus” dacă vor să aibă un partener în municipalitate. „Ţintiţi un pic mai sus dacă vreţi să aveţi un partener în noi! Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare şi muzică deranjantă!”, le-a spus Ciucu participanţilor la dezbatere.

„Cum să arate şi cum să fie organizate evenimentele private pe domeniul public al Bucureştiului? Pentru că mulţi dintre voi sunteţi deranjaţi şi faceţi petiţii atât din cauza zgomotului produs, cât şi a blocării arterelor de circulaţie. În prezent, cadrul legal nu este bine definit, avem un vid legislativ. Aducem ordine şi în acest domeniu. Am conceput un Regulament privind desfăşurarea evenimentelor. Este doar o bază de pornire, dar va fi actualizat", informează Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, primarul general Ciprian Ciucu a organizat miercuri, la Arcub, o dezbatere cu organizatorii de evenimente, prezentându-le propunerile şi viziunea sa şi cerându-le o reacţie.

"La fiecare început de an primesc o listă lungă de solicitări pentru evenimente în Bucureşti. Unele sunt în competiţie cu altele ori sunt organizate mai multe în aceeaşi zi, fapt care blochează traficul. Simţim nevoia să reglementăm mai bine, dar nu vrem să o facem din birou, fără a ne consulta cu dumneavoastră. V-am chemat la discuţii tocmai pentru că vrem să vă înţelegem cât mai bine activitatea, să vă implicăm", le-a spus primarul general încă de la început participanţilor la dezbatere, citat de News.ro.

Potrivit edilului, procesul de avizare a evenimentelor "nu este unitar şi continuu" şi este "multă birocraţie inutilă", la finalul căreia organizatorii pot primi avize negative, după ce iniţial primiseră aprobarea Direcţiei de Cultură şi plătiseră taxa de ocupare a domeniului public.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Capitalei, solicitanţii vor depune o singură cerere, iar ei se vor ocupa intern de avizele de la toate direcţiile.

"La final, vom da un răspuns clar: "Da", "Nu" sau "Da, dar în anumite condiţii." Tot la final se va face plata, dacă avizul este favorabil", explică sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în prezent, în situaţia în care există mai multe solicitări de evenimente în aceeaşi zi, în aceeaşi locaţie, nu există niciun criteriu legal de selecţie, ci doar principiul "primul venit primul servit".

"Ce vom face? Vom stabili nişte criterii clare de departajare, pe bază de punctaje. Vom încuraja varietatea de evenimente şi vom avea grijă la numărul lor. Nu vom mai permite acelaşi tip de eveniment în weekenduri consecutive. Şi am văzut că atunci când sunt multe se blochează oraşul. Nu putem aviza tot, dar va fi un proces transparent pentru dumneavoastră", le-a promis primarul organizatorilor de evenimente.

În ceea ce priveşte tarifele, noul regulament va stabili un nivel corect de taxare, cu preţuri de ocupare a domeniului public care să varieze în funcţie de locaţie şi de specificul evenimentului, în contextul în care "una e să ai un târg cu foodtruck-uri în centrul Capitalei şi alta e să organizezi nişte activităţi pentru copii în Giuleşti".

"Oricine ar vrea să închirieze Kiseleff-ul cu 2.000 de euro pe weekend. La un festival cu burgeri şi paella, profiturile sunt fabuloase în raport cu ceea ce primeşte oraşul. Înjurăturile şoferilor spre mine vin. Însă dacă tot vin spre mine, măcar să beneficieze oraşul", a afirmat primarul general.

Ciucu a adăugat că, în acest context, preţurile vor fi indexate, pentru a fi "corecte", dar şi "suportabile" organizatorilor, aşa încât să nu le fie blocată activitatea.

"Ţintiţi un pic mai sus! Să avem şi noi evenimente cu ştaif, demne de o capitală europeană! Nu bâlciuri cu fum de grătare şi muzică deranjantă. Ţintiţi un pic mai sus dacă vreţi să aveţi un partener în noi!", i-a îndemnat primarul general pe organizatorii de evenimente pe domeniul public al Capitalei.

Potrivit Primăriei Capitalei, participanţii la dezbatere şi-au spus, pe rând, opinia şi au venit cu sugestii, printre care: să existe un calendar public cu evenimentele deja aprobate, pe care să-l consulte înainte de a depune o cerere; să se evite monopolul în rândul firmelor organizatoare de evenimente şi să existe reguli clare de ocupare a domeniului public, pentru a şti ce trebuie să respecte.

"După această întâlnire, vom actualiza Regulamentul şi-l vom pune în dezbatere publică. Primim în continuare sugestii pe cultura@pmb.ro. Anul acesta va fi unul de tranziţie, urmând ca regulamentul să fie pus în practică de anul viitor", mai arată municipalitatea.

Primarul Capitalei i-a asigurat pe participanţii la dezbatere că reprezentanţii primăriei vor fi "deschişi", "flexibili" şi "fără nicio agendă ascunsă".

"V-am ascultat cu atenţie, am vrut să iau feedback-ul real, pentru că aveţi know-how-ul pe care noi nu-l avem. Vom fi deschişi, flexibili, nu am nicio agendă ascunsă. Mă interesează doar să avem acces la evenimente de calitate, vibrante, de care bucureştenii să se bucure", a încheiat Ciprian Ciucu.

Editor : A.P.