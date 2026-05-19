Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. PMB anunță cum vor decurge lucrările în Herăstrău: „Vrem să-i redăm farmecul”

Primăria Capitalei anunţă că în curând vor începe lucrările pentru reabilitarea Parcului Herăstrău, în următoarele două-trei săptămâni fiind planificată golirea lacului de apă şi refacerea apărărilor de mal. Concomitent, se vor face expertize pentru stabilirea soluţiilor tehnice de intervenţie la pontoane şi debarcadere, iar pentru restul parcului, municipalitatea va apela la experţi, care vor întocmi documentaţia unui plan de management şi masterplan.

„În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie şi sigur. După dezbaterea extrem de utilă organizată în parc, în urmă cu o săptămână, primarul Ciprian Ciucu a avut luni o şedinţă cu directorii de la Urbanism, Investiţii, ALPAB, pentru a puncta paşii de urmat”, anunţă, marţi, Primăria Capitalei.

În două-trei săptămâni, va fi golit lacul de apă şi vor începe lucrările pentru apărările de mal, iar concomitent, vor fi făcute expertize pentru a fi stabilite soluţiile tehnice de intervenţie la pontoane şi debarcadere, potrivit sursei citate.

Aceeaşi sursă a menţionat că pentru restul parcului, municipalitatea va apela la experţi, care vor întocmi documentaţia unui plan de management şi masterplan.

„Pe baza lor, vom stabili cum vor fi aleile, mobilierul urban, băncile, coşurile de gunoi, chioşcurile, cum să arate locurile de joacă, stâlpii de iluminat, ce arbori sunt uscaţi şi cu ce îi înlocuim, ce vegetaţie se pretează pe fiecare zonă”, explică Primăria Capitalei.

Primarul general Ciprian Ciucu spune că îşi doreşte ca parcul să arate „un pic mai bine” şi avansează ideea amplasării, în parc, a unei statui a regelui Mihai I.

„Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că-mi e ruşine. Şi vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul şi să ştim ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă. Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm şi o statuie a regelui Mihai I”, afirmă Ciprian Ciucu.

Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării şi finalizării PUZ-ului pentru parc, mai informează Primăria Capitalei.

