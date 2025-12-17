Parlamentul European a votat dreptul la avort garantat în toate țările membre. Ce se întâmplă mai departe și cum au votat aleșii români

Parlamentul European a votat o inițiativă cetățenească prin care se solicită ca dreptul la avort să fie garantat în toate țările Uniunii Europene. În România, demersul a adunat 70 de mii de semnături din partea susținătorilor.

Este vorba despre o rezoluție inițiată de reprezentanți ai societății civile, prin care solicită garantarea dreptului la avort și instituirea unui mecanism european de finanțare pentru servicii în acest domeniu.

Inițiatorii susțin că avortul sigur și legal nu este inclus în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, unele state membre au o legislație restrictivă, iar aproximativ 20 de milioane de femei nu au acces la avort în Uniunea Europeană.

Potrivit europarlamentarului Nicu Ștefănuță, demersul a adunat în România aproximativ 70.000 de semnături.

Acum, Comisia Europeană ar trebui sa vină cu un răspuns fie sub forma unui proiect legislativ, fie sub forma unor recomandări pentru statele membre.

Cum au votat europarlamentarii români

Inițiativa a fost susținută de eurodeputați de la PNL, PSD, USR, dar și de Nicu Ștefănuță, independent.

Din partea liberalilor, au votat pentru adoptare Daniel Buda, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Virgil Popescu, în timp ce din partea social-democraților - Andi Cristea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Ștefan Mușoiu, Victor Negrescu și Gheorghe Cârciu.

De la USR Dan Barna și Vlad Voiculescu au dat un vot pentru adoptarea inițiativei. În schimb, trimișii AUR în Parlamentul European au votat, cu toții împotriva demersului.

Șoșoacă a lipsit de la vot, dar a criticat proiectul

Diana Șoșoacă a lipsit de la votul privind proiectul care garantează dreptul la avort, însă a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip prin care critică demersul.

„Dreptul la viață, care este un drept fundamental, intră în contradicție cu dreptul la avort. Fiecare femeie poate face ce vrea cu corpul ei. Dar corpul copilului, pe care îl faceți bucăți cu chiureta, este al copilului, nu al vostru!”, a declarat aceasta.

Proiectul care a trecut de votul Parlamentului European vine în sprijinul femeilor care nu au acces la avort pentru că legislația țărilor din care provin este una restrictivă, cum ar fi Ungaria sau Polonia, fie se lovesc de refuzul medicilor, chiar și acolo unde avortul este legal. În Malta, avortul este complet interzis, fiind cea mai restrictivă țară europeană.