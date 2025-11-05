Live TV

Video Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj. Polițiștii îi caută după ce nu s-au mai întors acasă

Data publicării:
copii disparuti
Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj.

Polițiștii din Gorj caută patru adolescenți, trei fete de 17 ani și un băiat de 13 ani, care au dispărut marți, 4 noiembrie, după ce au fost văzuți ultima dată împreună în orașul Târgu-Cărbunești. Doi dintre tineri sunt frați.

Potrivit IPJ Gorj, dispariția celor patru a fost anunțată în jurul orei 23:00.

„La data de 4 noiembrie 2025, ora 23:00, polițiști din Târgu-Cărbunești au fost sesizați cu privire la dispariția a patru minori: Stroescu Cotojman Daria Petruța, de 17 ani, din localitatea Roșia de Amaradia, Magîlea Deni Iuliana, de 17 ani, din satul Ștefănești, Magîlea Gheorghe Ionuț, de 13 ani, din Ștefănești, și Drăgan Ana Maria, de 17 ani”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cei patru au fost văzuți ultima dată împreună în jurul orei 14:30, în orașul Târgu-Cărbunești.

Autoritățile locale sunt în alertă și au început căutările în zonă. Polițiștii îi roagă pe toți cei care pot oferi informații ce ar putea duce la găsirea adolescenților să sune la 112 sau să anunțe cel mai apropiat post de poliție.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

