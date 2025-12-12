Live TV

Patru mari lanțuri de magazine anunță retragerea de pe raft a unor loturi de lapte praf de la Nestle

Data publicării:
lapte praf
Foto: Profimedia Images

Profi, Lidl, Penny şi Carrefour  au anunţat, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă alte lanţuri de magazine au anunţat retragerea produsului.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro 400g cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, este anunţul Profi, postat, vineri, pe site-ul ANSVSA.

Lidl şi Penny retrag de la comercializare produsele cu următoarele date de identificare:

Nume produs pe etichetă: NAN 1 Comfortis 800g

Lot nr. 52820346AC, data durabilităţii minimale 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE, data durabilităţii minimale 31.10.2027

Producator: Nestlé Olanda

Carrefour retrage de la comercializare atât produsul care se vinde la 400 de grame, cât şi cel de 800 de grame.

„Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum”, transmisă lanţurile de magazine.

Cu o zi în urmă, aceleaşi produse au făcut obiectul unor retrageri din magazinele Auchan, Selgros şi Kaufland.

Editor : B.E.

