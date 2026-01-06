Live TV

Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine

bebelus
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, transmite Reuters.

Retragerea pe scară largă a acestui produs, operaţiune care a început la o scară mai mică în luna decembrie, este o bătaie de cap pentru noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, care încearcă să relanseze creşterea cu o revizuire a portofoliului companiei, după o perioadă agitată la nivel managerial.

Grupul elveţian a informat luni seară că până acum nu au fost confirmate boli sau simptome în legătură cu niciunul dintre produsele retrase.

"În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestle a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate", a declarat marţi un purtător de cuvânt al Nestle, citat de Agerpres.

Nestle a retras loturi de produse SMA, BEBA şi NAN din Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Elveţia şi Marea Britanie, avertizând asupra posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.

"Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor", a informat Agenţia pentru siguranţa produselor alimentare din Marea Britanie.

Ministerul Sănătăţii din Austria a anunţat că retragerea a afectat peste 800 de produse de la peste 10 fabrici Nestle şi că a fost cea mai mare retragere de produs din istoria companiei.

Nestle a publicat numerele de lot pentru produsele vândute în diferite ţări care nu ar trebui consumate şi a declarat că depune eforturi pentru a minimiza orice potenţială întrerupere a aprovizionării. Compania a adăugat că a identificat riscul potenţial la una dintre fabricile sale din Olanda.

Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare şi băuturi din lume, prezentă în 189 de ţări şi având peste 300.000 de angajaţi. Grupul Nestle este prezent în România din 1995.

