Live TV

Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială

Data publicării:
AI inteligenta artificiala
Foto: Profimedia Images

Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială.

Giganți precum Amazon, Nestlé şi UPS au anunţat mii de disponibilizări, în timp ce consumul scade, iar investitorii cer eficienţă mai mare în urma investiţiilor uriaşe în AI, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Citește și: Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive

Potrivit unei analize Reuters, companiile americane au anunţat în octombrie peste 25.000 de concedieri, la care se adaugă cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. În Europa, totalul depăşeşte 20.000 de locuri de muncă, dintre care 16.000 provin de la Nestlé, care derulează cea mai amplă restructurare din istoria sa.

Amazon a confirmat eliminarea a până la 14.000 de posturi din zona corporativă, iar surse apropiate companiei estimează că cifra ar putea urca la 30.000. Alte firme, precum Target, Procter & Gamble sau Carter’s, anunţă reduceri similare, în special în rândul angajaţilor de birou, segmente tot mai vulnerabile la automatizare.

Analiştii subliniază că aceste tăieri reflectă o tendinţă structurală: companiile încearcă să demonstreze rentabilitatea investiţiilor în AI, care s-au intensificat cu 14% în ultimele luni. Conform unui sondaj KPMG, 78% dintre directorii americani se află sub presiunea acţionarilor de a arăta că automatizarea reduce costurile şi creşte profiturile.

Citește și: Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI

Economiştii avertizează însă că piaţa muncii traversează o fază de „low-hiring, low-firing” – firmele angajează puţin, concediază selectiv şi evită înlocuirea posturilor vacante. Dacă ritmul concedierilor se va accelera, acesta ar putea submina încrederea consumatorilor şi stabilitatea economiei SUA, deja afectată de inflaţie ridicată şi tarife comerciale impuse de administraţia Trump.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR...
Ultimele știri
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși
(P) Astigmatismul, o afecțiune prea des ignorată: ce este, ce simptome are și cum se tratează
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nvidia
Nvidia a devenit prima companie din lume care a depășit capitalizarea bursieră de 5.000 de miliarde de dolari
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Israelul a cerut Google și Amazon să folosească un „semnal secret” pentru a ocoli ordinele legale (The Guardian)
openai sora
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI
The demolition of the East Wing of the White House, in Washington
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)
(FILE) Canadian petition to revoke Elon Reeve Musk’s citizenship gathers more than 250,000 signatures. MIRACLE MILE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRIL 13: Chief Executive Officer (CEO) and product architect of Tesla, Inc., Founder, CEO and chief engine
Elon Musk a lansat Grokipedia, alternativa „nepărtinitoare” la Wikipedia
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Keith Urban a trecut deja peste despărțirea de Nicole Kidman. „Nu se întâlnește cu cineva anume, dar este...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”