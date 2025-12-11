Live TV

Foto Loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de la vânzare din mai multe magazine. Avertismentul ANSVSA

Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). 

„ANSVSA informează consumatorii că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie.¸ Motivul rechemării: a fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”, precizează Autoritatea într-o postare pe Facebook.  

Produsele şi loturi afectate sunt: NAN 1 Comfortis 800 g - Lot nr. 52820346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52820346AE, data durabilităţii minimale: 31.10.2027; NAN 1 Optipro 800 g - Lot nr. 52850346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52850346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027; NAN 1 Optipro 400 g - Lot nr. 52880346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027. 

Potrivit ANSVSA, rechemarea vizează doar loturile menţionate, celelalte produse Nestle NAN nu sunt afectate. Bacteria depistată poate provoca toxiinfecţii alimentare. 

Persoanele care au achiziţionat produsele din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum şi să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. 

Pentru informaţii suplimentare, Nestle pune la dispoziţie linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785, de luni până vineri, 09:00-18:00, sau email: contact@ro.nestle.com. De asemenea, pe site-ul ANSVSA a fost publicată şi lista magazinelor unde produsul poate fi returnat. 

