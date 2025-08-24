Live TV

Peste 5.000 de ucraineni au trecut ilegal granița în România de la începutul anului

Data actualizării: Data publicării:
refugiati ucraina vama siret 1
Foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Peste 5.400 de cetățeni din Ucraina au trecut ilegal frontiera în România, în primele șapte luni ale anului, potrivit Poliției de Frontieră. Cifra este comparativ mai mică cu aceeași perioadă a anului trecut, când peste 7.600 de ucraineni au încercat să treacă fraudulos vama. De asemenea, trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți după ce au devenit călăuze pentru alți conaționali fără protecție temporară în România.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Iaşi şi cei de la Garda de Coastă au depistat, la graniţa cu Ucraina, peste 5.400 de cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului 2025. Cifra este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane”, au anunţat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, potrivit News.ro.

Instituția precizează că ucrainenii ajunși în România prin această modalitate beneficiază de un regim juridic special, adaptat situației generate de războiul dintre Ucraina și Rusia.

„În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România”, arată sursa citată.

De asemenea, oamenii legii s-au confruntat cu situații în care cetățenii ucraineni, după obținerea protecției temporare, s-au întors în Ucraina și au revenit însoțind alți conaționali. În trei cazuri, cetățenii ucraineni care au devenit călăuze au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți.

„Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, au precizat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

În încercarea de a fugi de războiul din Ucraina au existat și cazuri în care ucrainenii au fost găsiți, de către echipajele de la Salvamont sau de la Inspectoraul pentru Situații de Urgență, în pericol de epuizare, hipotermie sau chiar accidentați, având în vedere condițiile dificile din zonele montane.

„În colaborare cu lucrătorii Salvamont şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, aceştia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi. De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, au mai precizat poliţiştii de frontieră.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
2
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
4
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
Screenshot 2025-08-23 111453
5
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digi Sport
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
df
HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din...
salvamont muntii fagaras
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan, mesaj de ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini...
Ultimele știri
Un bărbat a fost la un pas de înec pe litoral. Salvamarii l-au recuperat în ultimul moment
Miniștrii USR își fac bilanţul la două luni de guvernare. Cu ce se „laudă˝” Buzoianu, Ţoiu, Miruță și Moșteanu
Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sistem S-300V
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari
Imagine aeriană
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice. „Terenuri de pregătire pentru viitoarea invazie”
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega.
„Hai, dispari! Du-te în Ucraina”. Parisul îl convoacă pe ambasadorul italian după ce Matteo Salvini i-a adresat vorbe grele lui Macron
MIKE POMPEO as the 70th United States secretary of state from 2018 to 2021. (FILE PHOTO)
Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”
Fabrica atacată
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este cu bătaie lungă
Partenerii noștri
Pe Roz
Moștenește trăsăturile frumoase ale mamei sale. Fiica lui Catherine Zeta-Jones, în costum de baie, pe...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia...
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Panică la o nuntă din Râmnicu Vâlcea. O mireasă a sunat la 112 după ce un bărbat a tras cu arma spre mașina ei
Digi Sport
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Ce sfaturi a primit Pamela Anderson de la Priscilla Presley pentru remake-ul filmului „The Naked Gun”: „Ea...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
Care stat din Europa a mai introdus CASS la pensie? Pensionarii vor primi bani în plus abia în 2026
Digi FM
Coșmar de nedescris pentru o turistă din Bali. Ce i s-a întâmplat după ce a băut un cocktail toxic: „Are...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...