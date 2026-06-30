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Video Nicușor Dan, despre suspendarea activității Romatsa: Mi se pare disproporționat. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor

Data actualizării: Data publicării:
Turnul de control al Aeroportului International Henri Coanda, vineri, 8 aprilie 2016. ROMATSA - ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
„Decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din cele 4 soluții” 

Președintele Nicușor Dan a comentat, marți, problema suspendării activității Romatsa ca urmare a unei decizii judecătorești privind discriminarea în regulamentul de angajare, afirmând că i se pare disproporționată legea care spune, „în linii mari, că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, ea poate să-și înceteze activitatea”. „Trebuie să ne uităm la calitatea legilor”, mai susține acesta.

„Prima întrebare e cât de corect funcționează Romatsa față cât de corect funcționează alte instituții din statul român. Nu cunosc, dar în general e mult de lucru la toate. 

În ceea ce privește decizia judecătorească, am avut ieri niște discuții pe ea. Nu o să mă pronunț pe judecata judecătoarei de caz. O să mă pronunț, cum am făcut-o și în cazul Dominic Fritz, pe calitatea legilor noastre. Totuși nu e posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă...legea discriminării spune, în linii mari, că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, ea poate să-și înceteze activitatea. Mi se pare disproporționat. La fel și cu legea ANI. Am avut și eu un litigiu. Dacă greșești o virgulă, pleci din spațiul public trei ani. 

Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale”, a afirmat Nicușor Dan. 

„Decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din cele 4 soluții” 

Președintele spune că în privința ședinței din CSAT „în sfârșit suntem și noi proactivi și nu reactivi să prevedem niște mecanisme pentru momentul în care eventual hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de ÎCCJ, adică să avem backup-ul de dinainte și să nu ne trezim deodată că de pe o zi pe alta nu mai poți zbura avioane în România”. 

„La momentul în care va fi judecat recursul, că momentan nu s-a redactat hotărârea primei instanțe, decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din cele 4 soluții care au fost enumerate ieri acolo și care trebuie analizate de colective de juriști, ca să existe una din cele 4 soluții deja în vigoare, astfel încât activitatea să nu fie perturbată”, a mai precizat Nicușor Dan.

Consiliul Superior de Apărare a Țării (CSAT) a discutat în ședința de luni situația generată de decizia dată în urmă cu patru luni de Curtea de Apel București, prin care a stabilit în primă instanță că activitatea Romatsa ar putea fi suspendată timp de o lună. În paralel, Inspecția Judiciară a anunțat în aceeași zi că s-a autosesizat în acest caz. CSAT a cerut Guvernului să vină cu soluții pentru „continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”.

Editor : Alexandru Costea

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