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Foto Primăria Capitalei dă în folosință două mari parcări cu plată. Câte locuri sunt disponibile și la ce tarife

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Foto: PrimăriFoto: Primăria Capitaleia Capitalei
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Primăria Capitalei informează că Park&Ride Pantelimon şi parcarea „Lia Manoliu” urmează să fie date în folosinţă de la 1 iulie.

Cele două parcări cu plată totalizează 1.746 de locuri.

„Ambele au zăcut nefolosite de 4, respectiv de 15 ani, de când au fost construite. Cea de la Pantelimon se transformase într-un depozit auto, plin de mizerie. Primarul Ciprian Ciucu a edificat situaţia lor şi le-a dat în exploatare Companiei Municipale de Parking. În ultimele săptămâni, le-am igienizat, le-am pus la punct şi, de la 1 iulie, le deschidem porţile”, transmite PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Foto: Primăria Capitalei
Foto: Primăria Capitalei
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Foto: Primăria Capitalei
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Foto: Primăria Capitalei
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Foto: Primăria Capitalei
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Foto: Primăria Capitalei
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Parcarea publică de la Arena Naţională are 1.248 de locuri de parcare, dintre care 31 sunt rezervate persoanelor cu dizabilităţi, iar 31 sunt destinate categoriei „mama şi copilul”. Aceasta însumează peste 30.200 mp, are parter şi trei niveluri. Accesul se face din Bd. Basarabia, prin căile special amenajate pentru intrare şi ieşire.

Park&Ride Pantelimon are 498 de locuri de parcare, dintre care 6 sunt rezervate persoanelor cu dizabilităţi şi alte 6 sunt destinate categoriei „mama şi copilul”. Aceasta înseamnă peste 4.500 mp, pe trei niveluri. Accesul se face din Şos. Pantelimon.

„Ambele dispun de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal dedicat, scări de evacuare”, menţionează sursa citată.

Tarifele sunt:

  • 5 lei/oră;
  • 30 lei/zi;
  • 500 lei/lună pentru abonamentele de tip zonă unică;
  • 50 lei/lună pentru abonamentele de tip riveran.

Parcarea de la Arena Naţională se poate plăti prin aplicaţia oficială Parking Bucureşti, aplicaţia parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR şi parcometrele instalate în locul respectiv.

Pentru parcarea de la Pantelimon, deocamdată este posibilă doar plata prin abonamente de zonă unică şi de riveran, dar şi plată în numerar, la parcometrele din interior.

Abonamentele se vor putea achiziţiona prin aplicaţie doar începând cu 1 iulie.

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Editor : Liviu Cojan

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