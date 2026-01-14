Live TV

Analiză Primăriile vor putea „vinde” datoriile cetățenilor către firme de recuperare. Ce prevede proiectul și ce riscuri există

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Primăriile ar putea începe să vândă datoriile cetățenilor către firme private de recuperare, potrivit unui proiect de lege lansat marți, 13 ianuarie, în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Amenzile, impozitele și taxele locale restante ar urma să fie transferate către executori judecătorești sau companii specializate, care vor putea percepe comisioane și profit și vor avea dreptul să pornească executări silite, de la popriri pe salariu până la blocarea conturilor.

În termeni simpli, cesionarea unei creanțe înseamnă că primăria transferă dreptul de a încasa o datorie către un alt creditor.

Dacă o persoană are o amendă sau un impozit restant, primăria poate decide să transfere această datorie unei firme private sau unui executor judecătoresc.

Din acel moment, contribuabilul nu mai plătește autorității locale, ci firmei care a preluat creanța.

Datoria nu dispare. Proiectul de lege spune explicit că cesionarea „nu exonerează contribuabilii”, ci doar schimbă creditorul.

În cazul amenzilor, firmele pot adăuga peste suma inițială cheltuieli și o „marjă de profit”, stabilite prin contract.

De ce vrea statul să apeleze la firme private

Guvernul pornește de la ideea că multe primării nu reușesc să recupereze eficient datoriile restante.

Prin externalizarea recuperării, statul speră să obțină bani mai rapid și cu un efort administrativ mai mic.

Pentru firmele de recuperare, însă, acest sistem creează un stimulent financiar puternic: cu cât recuperează mai mult și mai repede, cu atât câștigă mai mult.

Marius Stanciu, avocat partener la Buju Stanciu & Asociații, spune pentru Digi24.ro că mecanismul poate fi legal, dar avertizează că el nu este lipsit de pericole:

Din perspectiva legalității: da, poate fi legal dacă această competență este instituită clar prin lege, pentru că în materia creanțelor publice nu e suficient dreptul comun, ai nevoie de bază legală expresă. Totuși, faptul că este prevăzut în proiectul de lege nu înseamnă automat că este fără riscuri.”

El a explicat faptul că executarea amenzilor contravenționale este deja reglementată și că dreptul cetățeanului de a se apăra rămâne:

Executarea amenzilor contravenționale este ancorată în O.G. nr. 2/2001, care trimite executarea la regulile de executare a creanțelor fiscale și păstrează dreptul debitorului de a formula contestație la executare împotriva actelor de executare.”

Marea problemă: „marja de profit rezonabilă”

Adevărata vulnerabilitate a proiectului este, potrivit avocatului, lipsa unor limite clare privind costurile percepute de firmele de recuperare:

Garanțiile reale împotriva abuzurilor țin de două lucruri: controlul judiciar și calibrarea comisionului și profitului. Sintagma „marjă de profit rezonabilă” este vagă și, dacă nu e plafonată și transparentizată prin norme clare, creează exact stimulentul pentru „executări excesive”, adică pentru costuri împinse către debitor.”

În lipsa unor plafoane, o amendă sau o taxă mică poate ajunge rapid să coste de câteva ori mai mult.

Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocatură Pavel, confirmă pentru redacția Digi24.ro că proiectul permite cesionarea, dar sub anumite condiții:

Din proiectul de lege consultat, există posibilitatea cesionării creanțelor fiscale locale către executori sau operatori economici pentru recuperare, dar cu îndeplinirea unor condiții, respectiv ca cesionarea să se facă printr-un act în formă scrisă, iar firmele cesionare pot aplica doar comisioane rezonabile și pot întreprinde acțiuni legale de recuperare.”

El subliniază însă importanța informării și a apărării contribuabilului: „Contribuabilul are dreptul la o informare corectă asupra întregului proces de cesionare și implicațiile acestuia și are la dispoziție mecanisme prevăzute de lege pentru apărare, precum contestația la executare.”

Ce înseamnă asta pentru oameni

În practică, proiectul mută o parte din puterea de constrângere fiscală din mâna statului în mâna unor operatori privați.

Pentru bugetele locale, asta poate însemna bani mai rapizi.

Pentru cetățeni, înseamnă riscul ca o datorie fiscală să fie tratată ca o creanță comercială, cu presiune, costuri suplimentare și executări accelerate.

Proiectul se află în dezbatere publică și poate fi modificat. În forma actuală, însă, cesionarea datoriilor către firme private reprezintă una dintre cele mai dure schimbări de politică fiscală locală din ultimii ani.

