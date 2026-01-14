Live TV

Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Andreea Dobra Data publicării:
Ministerul Dezvoltării a publicat, marți, 13 ianuarie, în transparență decizională, proiectul de lege prin care Guvernul pregătește un control mult mai strict asupra proprietăților din România. Printr-un pachet de modificări care schimbă regulile secretului fiscal și ale schimbului de date între instituții, statul va putea corela informațiile din satelit, din cadastru, de la notari și din evidențele fiscale pentru a descoperi clădiri, anexe și terenuri nedeclarate pentru a le impozita.

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea din categoria „secretului fiscal” a unor informații esențiale: datele de identificare ale contribuabililor, ce bunuri dețin, cât datorează și ce plăți fac.

Aceste informații nu vor mai fi protejate în același mod ca până acum și vor putea fi folosite mult mai ușor de autorități pentru controale și verificări.

Practic, statul își creează dreptul legal de a pune cap la cap date despre oameni, bunurile lor și banii pe care îi datorează, fără barierele care existau până acum.

Cum ajung informațiile despre casa ta la stat

Proiectul de lege obligă ANAF să transmită către primării nu doar informații despre venituri, ci și datele primite de la notari.

Asta înseamnă că fiecare vânzare sau cumpărare de casă, teren sau mașină ajunge automat într-un sistem comun al statului.

Aceste date sunt adunate într-o platformă națională, PatrimVen, unde pot fi corelate cu informațiile din cadastru, cu autorizațiile de construire și cu declarațiile fiscale.

Din acest moment, statul poate vedea într-un singur loc ce proprietăți ai, când le-ai cumpărat și dacă le-ai declarat corect.

Deși legea nu folosește cuvântul „satelit”, efectul este exact acesta: autoritățile vor putea compara ceea ce există în realitate pe teren cu ceea ce apare în acte.

Dacă într-o curte există o casă, o anexă, un etaj sau o extindere care nu apare în documente, sistemul o va scoate la iveală.

Prin legarea bazelor de date ale notarilor, primăriilor, cadastrului și fiscului, statul obține o imagine mult mai clară a proprietăților reale din România.

Practic, se creează o hartă digitală a țării, în care fiecare imobil este legat de un proprietar și de o obligație fiscală.

Ce înseamnă asta pentru proprietari

Pentru milioane de români care au construit sau extins case „în timp”, fără autorizații sau fără să își actualizeze documentele, această schimbare este una majoră.

Până acum, aceste situații ieșeau la iveală doar dacă exista o sesizare sau un control.

De acum, statul va putea descoperi automat diferențele dintre ce există în realitate și ce apare în acte.

Odată identificată o construcție nedeclarată, aceasta poate fi introdusă în evidența fiscală, iar proprietarul va fi obligat să plătească impozit pentru suprafața reală.

Guvernul spune că o mare parte din banii care ar trebui să ajungă la bugetele locale se pierd din cauza clădirilor nedeclarate sau subevaluate.

Casele, anexele și extinderile care nu apar în acte nu sunt impozitate corect, iar primăriile rămân fără venituri.

Prin această lege, statul vrea să elimine această zonă gri și să îi oblige pe toți proprietarii să contribuie în mod egal.

