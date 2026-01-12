Live TV

Prostituția ar putea fi reglementată prin lege. Inițiativă în Parlament semnată de liberali și un deputat PSD

Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect în Parlament ca reglementează, autorizarea și controleaxă activităților de natură sexuală, inițiativa legislativă fiind semnat de 19 aleși, majoritarea liberali, însă și un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu. Inițiatorul a explicat, într-o intervenție la Digi24, că statul nu trebuie să fie pasiv la acest fenomen și că legea ar proteja persoanele care practică prostituția.

Proiectul a fost depus la Camera Deputațillor și poate fi accesat AICI.

„Aceste activități în România, astăzi e practică. Știm ce se întâmplă cu spațiile care sunt închiriate astăzi, în special în București și există statistici. Știm ce se întâmplă la hoteluri. Toate aceste lucruri se desfășoară în zonă neagră, fără o reglementare legală și fără o protecție pentru cei care care fac, încurajând astfel exact zona de crimă organizată și proxenetism. Statul nu trebuie să fie pasiv la ce se întâmplă, la realitățile din societate și trebuie reglementat pentru control sanitar, pentru control juridic”, a afirmat Ion Iordache, luni pentru Digi24.

Întrebat dacă va fi de acord Biserca cu acest proiect, liberalul a răspuns: „Nu este, să zicem, treaba bisericii să se ocupe sau să emită vreun fel de idee în acest sens. Probabil că se va opune”.

Iordache argumentează, în expunerea de motive a proiectului, că lipsa unui cadru legal pentru prostituție favorizează dezvoltarea rețelelor de crimă organizată, trafic de persoane, abuz și constrângere.

De asemenea, liberalul spune că e necesară o protecție sanitară și juridică pentru persoanele care au astfel de activități.

„Activitățile de natură sexuală au constituit, indiferent de perioada istorică sau de contextul legislativ, o realitate socială constantă. Absența unui cadru juridic modern, coerent și aplicabil, a determinat menținerea activităților într-o zonă nereglementată şi, pe cale de consecință, lipsită de controlul autorităților statale, fiind amplificate riscurile sociale.

Manifestarea acestui fenomen de notorietate în afara oricărui cadru legal a generat, de-a lungul timpului, condiții favorabile pentru dezvoltarea rețelelor de crimă organizată, pentru proliferarea traficului de persoane şi pentru apariția unor situații grave de exploatare umană, trafic de persoane, abuz și constrângere. Astfel, persoanele implicate, în lipsa unor reglementări, nu au beneficiat şi nu beneficiază de protecție sanitară şi juridică, sunt descurajate să acceseze serviciile oferite de instituțiile statului, ceea ce conduce, implicit, la creşterea riscurilor epidemiologice şi la imposibilitatea autorităților de a interveni eficient în scop preventiv”, explică deputatul PNL, în expunerea de motive a propunerii legislative.

Inițiativa de lege e înregistrată, pe 12 ianuarie a.c. la Camera Deputaților, care este prim for sesizat, decizional fiind Senatul.

