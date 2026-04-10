Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată

Polițiștii din Constanța au desfășurat controale în domeniul gestionării deșeurilor, aplicând cinci amenzi în valoare totală de 80.000 de lei pentru depozitare necorespunzătoare și nerespectarea obligațiilor de eliminare a acestora.

Potrivit IPJ Constanța, în perioada 27 martie – 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracțiunilor de Mediu au derulat acțiuni de prevenire și combatere a infracționalității de mediu în domeniul operațiunilor cu deșeuri.

În urma verificărilor efectuate la patru operatori economici, au fost constatate cinci contravenții, sancționate în baza O.U.G. nr. 92/2021 și H.G. nr. 856/2002, pentru depozitarea incorectă a deșeurilor și lipsa măsurilor de eliminare, mai precizează comunicatul de presă al Poliției Române.

De asemenea, polițiștii au constatat o infracțiune privind abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Te-ar putea interesa și:
Inspectorii ANPC au descoperit zeci de nereguli în pragul Paștelui FOTO ANPC / Colaj Digi24
ANPC a aplicat amenzi de 3,8 milioane de lei înainte de Paște: carcase de miel și ouă cu impurități, printre nereguli
apele romane (1)
Amenzi de 2,58 milioane de lei în primele două luni ale acestui an. Apele Române au făcut peste 900 de controale la nivel național
AI, data analysis. Business people use AI to analyze financial related data. big data Complex performance measurement With modern innovative technology
Din august 2026, AI Act devine pe deplin aplicabil în UE. Ce trebuie să știe firmele din România și ce amenzi riscă
armonia spital 2
Spitalul Armonia din Constanța, închis de Ministerul Sănătății, la un an de la decesul unei femei care abia născuse
politie soferi permis
Proiect USR în Parlament: șoferii să nu mai fie amendați dacă nu prezintă fizic permisul sau talonul
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
Donald Trump.
Trump îi atacă pe influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”...
uk calatori
Sistemul Entry/Exit System (EES) a devenit operațional în toată...
Ultimele știri
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște
Arme ilegale, muniție și peste 200 de trofee, descoperite după 29 de percheziții în Arad. Patru bărbați au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
Pro FM
Shakira, noi declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Trebuie să râzi de viață înainte ca viața să...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...