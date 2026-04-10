Polițiștii din Constanța au desfășurat controale în domeniul gestionării deșeurilor, aplicând cinci amenzi în valoare totală de 80.000 de lei pentru depozitare necorespunzătoare și nerespectarea obligațiilor de eliminare a acestora.

Potrivit IPJ Constanța, în perioada 27 martie – 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracțiunilor de Mediu au derulat acțiuni de prevenire și combatere a infracționalității de mediu în domeniul operațiunilor cu deșeuri.

În urma verificărilor efectuate la patru operatori economici, au fost constatate cinci contravenții, sancționate în baza O.U.G. nr. 92/2021 și H.G. nr. 856/2002, pentru depozitarea incorectă a deșeurilor și lipsa măsurilor de eliminare, mai precizează comunicatul de presă al Poliției Române.

De asemenea, polițiștii au constatat o infracțiune privind abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.