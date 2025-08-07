Pot trotinetele electrice să explodeze pe caniculă? Ce spun specialiștii: „Neglijența celor care le folosesc este îngrijorătoare”

Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport extrem de popular datorită ușurinței cu care pot fi utilizate și a costurilor reduse, spre deosebire de alte opțiuni de deplasare. Însă, odată cu valurile de căldură din timpul verii apar și întrebări legate de siguranța acestor vehicule, mai ales în privința bateriilor. Marian Lazar, inginer și prim-vicepreședinte al Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA) a explicat pentru Digi24 ce riscuri există și în ce context pot trotinetele electrice să explodeze pe timp de caniculă.

Majoritatea trotinetelor electrice folosesc baterii litiu-ion, similare cu cele încorporate în telefoane, laptopuri sau chiar în mașini electrice. Aceste baterii sunt, în general, sigure dacă sunt întreținute corespunzător și sunt utilizate în limitele specificate de producător.

Sunt trotinetele electrice un pericol?

„În cazul trotinetelor electrice, din păcate, multe modele au baterii ieftine incorporate, fără sisteme eficiente de răcire și, uneori, chiar fără un sistem de protecție adecvat. Ele folosesc un sistem de răcire (BMS) mai simplu, iar acumulatorii sunt închiși în carcase compacte, deseori fără ventilație adecvată. Prin urmare, dacă lași trotineta ore întregi în soare, pe asfaltul încins, mai ales în timp ce se încarcă, poate apărea un risc de supraîncălzire. Totuși, este important de menționat că, și în aceste condiții, riscul rămâne relativ mic și apare în special în cazul produselor fără certificări, cumpărate de pe platforme online nesigure.

Un alt exemplu cu un posibil risc, care poate deveni un pericol, este să bagi trotinetă în casă și să o pui la încărcat într-un spațiu unde ar putea fi lipită de pantofi/haine/o perdea, în miezul zilei, fără să știi nimic despre sursă de energie pe care o folosești. La fel cum un telefon lăsat pe bordul unei mașini se poate supraîncalzi, și componentele unei trotinete electrice pot ceda dacă nu sunt corect întreținute, dacă există o suprasolicitare sau o încărcare necorespunzătoare.”, a explicat pentru Digi24 Marian Lazar, inginer și prim-vicepreședinte al Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA)

„Ignoranța sau neglijența celor care le folosesc este, de fapt, îngrijorătoare”

Cel mai elocvent exemplu este comportamentul tinerilor utilizatori de trotinete electrice, care, deși reprezintă publicul majoritar pentru aceste vehicule, tratează de multe ori cu superficialitate recomandările de siguranță oferite de producător. Pentru mulți, trotineta electrică e doar un gadget modern, un mijloc de mobilitate rapid si accesibil.

Instrucțiunile de utilizare sunt ignorate adesea, iar noțiuni precum „temperatura de încărcare”, „spațiu ventilat” sau „verificare periodică a acumulatorului” par să nu existe. Această relaxare față de riscuri reale vine și dintr-o lipsă de informare a publicului, dar și dintr-un soi de imunitate falsă indusă de obisnuința umană cum că: “merge si asa” sau “nu mi s-a întâmplat niciodată nimic”.

Le recomand utilizatorilor să trateze cu seriozitate întretinerea echipamentelor electrice, în special în sezonul cald, și să nu subestimeze riscurile generate de improvizații sau neglijență.”, a mai precizat sursa Digi24.

Ce face concret sistemul BMS într-o trotinetă electrică

Sistemul BMS (Battery Management System) este un circuit electronic care monitorizează, gestionează și protejează bateria pentru a asigura o funcționarea optimă și pentru a-i prelungi durata de viață. Dacă BMS-ul sau sistemul de răcire sunt proiectate defectuos ori se strică, atunci bateria poate fi expusă la temperaturi excesive și pot exista pericole. De obicei, problemele apar mai des la produsele fără certificări de siguranță.

Sistemul BMS poate să: