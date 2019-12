Preşedintele Casei Naţionale de Pensii, care „de frica demiterii a stat în concediu medical prelungit”, a fost revocat din funcție

Ioan Petru Căprariu a fost revocat din funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii, în locul acestuia fiind numit Laurenţiu Ţenţ, informează Agerpres.

Potrivit unei decizii a premierului publicate luni în Monitorul Oficial, Ioan Petru Căprariu a fost revocat din funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii Publice, cu rang de secretar de stat, dar şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Căprariu a fost numit de fostul premier Dăncilă, în luna aprilie, la conducerea Casei Naţionale de Pensii.

Noul preşedinte al CNPP este Laurenţiu Ţenţ, pentru un mandat de cinci ani, potrivit unei alte decizii a premierului Orban, publicate în Monitorul Oficial.

Ministrul Muncii, ultimatum în luna noiembrie pentru şeful Casei de Pensii, intrat brusc în concediu medical

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat la finalul lunii noiembrie că actualul preşedinte al Casei Naţionale de Pensii, Ioan Petru Căprariu, caută să fugă de responsabilitate „prin concediul prelungit pe care îl tot cere”.

„Fac un apel la preşedintele încă în exerciţiu al Casei Naţionale de Pensii (Ioan Petru Căprariu, n.r.) să-şi lămurească situaţia. Domnia sa a intrat brusc în concediu când eu am devenit ministru şi am început să cer informaţii cu privire la situaţia întârzierilor în recalcularea pensiilor. La început au fost câteva zile de concediu medical. Eu sunt un om respectuos, dar cu toate acestea înclin să cred că prin concediul prelungit pe care îl tot cere caută să fugă de responsabilitate, în ceea ce priveşte rezultatele evaluării pe care am făcut-o şi, mai ales, în ceea ce priveşte faptul că îi cer explicaţii, inclusiv va urmare a semnalelor pe care le primesc de la pensionari”, a declarat Violeta Alexandru.

Anterior, premierul Ludovic Orban anunţase că îl va înlocui din funcţie pe preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Ioan Petru Căprariu, şi că are în vedere modernizarea instituţiei, care este „complet neadaptată secolului XXI”.

