Președintele CJ Ilfov: Bugetele locale, în impas. Unele unități administrativ-teritoriale ar putea avea banii aprobați abia în mai

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a atras atenția asupra problemelor majore cu care se confruntă administrațiile locale din România, cauzate de întârzierea adoptării bugetului de stat. Liberalul a subliniat că autoritățile locale funcționează, în prezent, cu 1/12 din bugetul promovat de fostul premier Marcel Ciolacu pentru anul 2025, ceea ce limitează posibilitatea de a finanța servicii esențiale, în contextul unei inflații de aproape 10%.

Acest lucru ar putea duce la stoparea unor prestații sociale sau servicii publice până la aprobarea bugetelor locale, care, în cel mai bun scenariu, vor fi adoptate abia la sfârșit de martie – început de aprilie, iar unele unități administrativ-teritoriale ar putea avea bugetul aprobat chiar în luna mai.

„Perspectiva de a avea Bugetul de Stat aprobat abia în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme mari în construcția bugetelor locale. Dacă, așa cum este previzibil, bugetul este contestat de opoziție la CCR, el ar putea fi promulgat abia în martie. Ceea ce înseamnă că adoptarea de către consiliile județene se va face la sfârșit de martie, început de aprilie, iar ulterior se vor adopta bugetele localităților. Nu e exclus să ne trezim cu unități administrativ teritoriale care au bugetul adoptat în luna mai”, subliniază el, miercuri, într-o postare pe Facebook.

A doua problemă semnalată este lipsa predictibilității, întrucât autoritățile locale nu știu ce cote vor primi din impozitul pe venit și TVA. Thuma a subliniat necesitatea unei consultări reale cu administrațiile locale, insistând că PNL, cu 1.150 de primari la nivel național, are nevoie de claritate pentru a putea planifica investițiile și funcționarea serviciilor publice.

Președintele CJ Ilfov a menționat că este necesară o discuție pe cifre concrete despre transportul public în București-Ilfov, având în vedere sutelor de mii de cetățeni care lucrează și plătesc taxe în Capitală.

Thuma a subliniat că bugetul nu este un meci politic, ci ține de funcționarea normală a comunităților – școli, transport, termoficare și investiții.

„Trebuie tratat cu responsabilitate, nu doar cu declarații politice vagi”, a concluzionat Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov.

