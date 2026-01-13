Live TV

Bolojan explică criza bugetară a Bucureștiului: Disputa dintre Primăria Generală și sectoare a lăsat Capitala fără bani

BUCURESTI - PNL - CONFERINTA - PRESEDINTE INTERIMAR - 26 NOI 2024
Punerea în practică a referendumului bucureștenilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lipsa de bani la bugetul Capitalei este rezultatul unei distribuții dezechilibrate a veniturilor între Primăria Generală și primăriile de sector, o problemă veche care s-a accentuat în ultimii ani.

„Bucureștiul are o situație specială care diferă de toate celelalte localități. Pentru că e Primăria Generală cu niște responsabiltăți și primăriile de sector cu alte responsabilități. Totdeauna a fost o dispută între Primăria generală și cele de sector”, a explicat șeful Guvernului, la TVR 1.

Ilie Bolojan a arătat că, de-a lungul timpului, raportul de forțe politice a influențat modul în care au fost împărțite veniturile din impozite.

„Atunci când primarul general era puternic, era într-o relație bună cu guvernarea, cotele distribuite de la venituri erau mai mari. Atunci când primarii de sector erau mai puternici, cotele mai mari reveneau sectoarelor”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, situația actuală a dus la o subfinanțare accentuată a Primăriei Generale.

„Astăzi, după 10 ani, s-a ajuns la o situație în care Primăria Generală este decapitalizată, când ai doar 40% din sumele din impozite, și nu 50%, cum a fost acum câțiva ani de zile”, a precizat Bolojan.

El a subliniat că impactul este major asupra funcționării Capitalei, menționând datoriile acumulate.

„Asta înseamnă 1 miliard și asta e doar datoria STB către Ministerul de Finanțe”, a adăugat el.

În acest context, Ilie Bolojan a afirmat că este necesară o reformă a modului de alocare a resurselor financiare în București.

„Aici trebuie făcută o reașezare a impozitelor în București”, a spus premierul.

Referindu-se la referendumul inițiat de primarul general Nicușor Dan, Bolojan a arătat că acesta a fost un demers justificat.

„Faptul că Nicușor Dan a făcut acel referendum, a fost o măsură de a răspunde, printr-un vot popular, unei necesități de subfinanțare”, a subliniat el.

Punerea în practică a rezultatului referendumului organizat în București va presupune decizii dificile în procesul de construcție bugetară și va genera nemulțumiri la nivel politic, a avertizat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a declarat că nu există o soluție simplă care să satisfacă toate părțile implicate, în condițiile în care redistribuirea fondurilor va afecta direct bugetele autorităților locale.

„Va fi dificil să găsim o formulă magică care să mulțumească pe toată lumea în buget. Va fi o scădere de sume care se va transfera către autoritățile locale, ceea ce va crea nemulțumuri transpolitice”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că Executivul trebuie să țină cont de votul exprimat de bucureșteni și să corecteze dezechilibrele financiare dintre Primăria Capitalei și primăriile de sector.

„Trebuie să procedăm cât mai corect, astfel încât să echilibrăm lucrurile în București și să respectăm voința bucureștenilor, în așa fel încât Primăria București să nu fie o entitate falimentară fără o echilibrare a bugetelor”, a precizat acesta.

În același timp, Ilie Bolojan a transmis că și administrațiile locale au responsabilitatea de a-și ajusta cheltuielile și de a identifica economii. „Ei trebuie să vină cu niște abordări proactive în așa fel încât să facă economiile pe care le pot face și să venim cu niște formule pentru ca administrația, anul acesta, să funcționeze mai bine în România”, a mai declarat premierul.

Referendumul organizat în Capitală a vizat reorganizarea raportului financiar dintre Primăria Generală și primăriile de sector, iar Guvernul urmează să includă aceste ajustări în construcția bugetului, într-un context marcat de presiuni financiare și constrângeri bugetare la nivel național

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, Primăria Capitalei „nu are bani nici să treacă strada”. Edilul general a spus că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi că în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme.

