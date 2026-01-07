Live TV

Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâielile” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată

Data actualizării: Data publicării:
taxe-getty-1536x1352
Foto: Getty Images

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis, miercuri, că „bâlbâiala” Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Acesta și-a cerut scuze în numele instituției și a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope. 

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. 

Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație. 

Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. 

Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope”, arată mesajul edilului Sectorului 2, Rareș Hopincă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit. O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că, după ce au plătit impozitele, sunt încă datori la stat. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026
bani
Specialiștii în finanțe îi contrazic pe primari, care se plâng că va fi haos din cauza calcului impozitelor pe locuințe
Căsuță pentru pisici instalată în Sectorul 6.
Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan, anunț despre reformele României: „Au întârziat. Până la această oră, nu avem nici măcar proiectul de buget pe 2026”
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Doi giganți tehnologici din Germania și-au unit forțele pentru dezvoltarea armelor laser. Marina germană, în curând, primul beneficiar
Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale
Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...