Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâielile” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis, miercuri, că „bâlbâiala” Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Acesta și-a cerut scuze în numele instituției și a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă.

Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație.

Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp.

Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope”, arată mesajul edilului Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit. O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că, după ce au plătit impozitele, sunt încă datori la stat.

Editor : Alexandru Costea